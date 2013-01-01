Кубок Англии. «Манчестер Сити» забил «Уотфорду» шесть голов и выиграл турнир

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» в финале Кубка Англии со счетом 6:0. Три гола в составе «Сити» забил форвард Рахим Стерлинг.

Для команды Хосепа Гвардиолы это третий трофей в сезоне, ранее «Ман Сити» выиграл АПЛ и Кубок лиги.

Кубок Англии. Финал

Манчестер Сити – Уотфорд – 6:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Давид Силва, 26; 2:0 – Стерлинг, 38; 3:0 – Де Брюйне, 61; 4:0 – Жезус, 68; 5:0 – Стерлинг, 81; 6:0 – Стерлинг, 87.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Лапорт, Зинченко, Давид Силва (Стоунс, 79), Гюндоган (Сане, 73), Бернарду Силва, Марез (Де Брюйне, 55), Жезус, Стерлинг.

«Уотфорд»: Гомес, Холебас, Каткарт, Мариаппа, Кико, Дукуре, Капу, Перейра (Саксес, 66), Хьюз (Клеверли, 73), Дини, Деулофеу (Грей, 66).

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