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    Кубок Англии. «Манчестер Сити» забил «Уотфорду» шесть голов и выиграл турнир

    «Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» в финале Кубка Англии со счетом 6:0. Три гола в составе «Сити» забил форвард Рахим Стерлинг.

    Для команды Хосепа Гвардиолы это третий трофей в сезоне, ранее «Ман Сити» выиграл АПЛ и Кубок лиги.

    Кубок Англии. Финал

    Манчестер Сити – Уотфорд – 6:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Давид Силва, 26; 2:0 – Стерлинг, 38; 3:0 – Де Брюйне, 61; 4:0 – Жезус, 68; 5:0 – Стерлинг, 81; 6:0 – Стерлинг, 87.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Лапорт, Зинченко, Давид Силва (Стоунс, 79), Гюндоган (Сане, 73), Бернарду Силва, Марез (Де Брюйне, 55), Жезус, Стерлинг.

    «Уотфорд»: Гомес, Холебас, Каткарт, Мариаппа, Кико, Дукуре, Капу, Перейра (Саксес, 66), Хьюз (Клеверли, 73), Дини, Деулофеу (Грей, 66).

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13885

      DVOK68 14 минут назад

      Сильнейшие в Англии.

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