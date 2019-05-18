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    «Реал» выделит на летние трансферы 300 миллионов

    «Реал» определился с трансферным бюджетом на летнее межсезонье, сообщает Marca.

    По информации источника, руководство клуба выделит на покупку новичков 300 миллионов евро. При этом 200 миллионов мадридцы рассчитывают получить за счет продажи игроков.

    Также «Реал» может привлечь дополнительные средства на трансферы, если «ПСЖ» согласится отпустить летом бразильского нападающего Неймара.

    Источник: Marca

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