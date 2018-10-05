Видаль недоволен своим положением в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль недоволен тем, что не выходит на постоянной основе в стартовом составе.

Чилиец был уверен, что сыграет против «Тоттенхэма» (4:2) во втором туре Лиги чемпионов, и даже сообщил об этом своим близким. В итоге он появился на поле лишь на 86-й минуте.

При переходе в испанский клуб Видаль был уверен, что будет игроком стартового состава. По этой причине он выбрал каталонцев, а не «Интер». Во время переговоров представители «Барселоны» убедили хавбека, что он будет играть ключевую роль в команде.

По мнению полузащитника, его проблемы с коленом не должны мешать ему играть, а тренерский штаб использует эту формальность в качестве отговорки. Чилиец уже сообщил о своем волнении тренерам и агенту. При этом он пока не собирается вступать в конфликт.

В нынешнем сезоне 31-летний Видаль ни в одном матче не провел все 90 минут. В стартовом составе он появился лишь дважды.