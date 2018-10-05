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    Какой вы футболист?

    Видаль недоволен своим положением в «Барселоне»

    Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль недоволен тем, что не выходит на постоянной основе в стартовом составе.

    Чилиец был уверен, что сыграет против «Тоттенхэма» (4:2) во втором туре Лиги чемпионов, и даже сообщил об этом своим близким. В итоге он появился на поле лишь на 86-й минуте.

    При переходе в испанский клуб Видаль был уверен, что будет игроком стартового состава. По этой причине он выбрал каталонцев, а не «Интер». Во время переговоров представители «Барселоны» убедили хавбека, что он будет играть ключевую роль в команде.

    По мнению полузащитника, его проблемы с коленом не должны мешать ему играть, а тренерский штаб использует эту формальность в качестве отговорки. Чилиец уже сообщил о своем волнении тренерам и агенту. При этом он пока не собирается вступать в конфликт.

    В нынешнем сезоне 31-летний Видаль ни в одном матче не провел все 90 минут. В стартовом составе он появился лишь дважды.

    Источник: Sport.es

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    05.10.2018 18:23
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 16:17

      Не вписываешься в схему Артуро.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 6 октября 2018, 11:30

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 5 октября 2018, 21:04

      Так вроде тебя брали дублёром бускетса...так что норм

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 5 октября 2018, 20:30

      Пока ещё рано делать выводы, сезон только в начале, даже не в разгаре, так что своё он ещё сыграет. Но в целом, вполне понимаю Артуро, я вот тоже хочу, чтобы он играл чаще. В последнем, по-моему, матче Ла Лиги он вышел в старте и был одним из лучших на поле, когда многие выглядели как сонные мухи, Видаль как ошпаренный по полю носился, но в начале второго тайма Вальверде его меняет. Я не понял на каком вообще основании? Эрнесто уже второй тренер (после Энрике), чью ротация и замены по ходу матча я понять не могу. Да и не только я, недоумевают многие.
      Видаль игрок высокого класса, и сейчас, когда у Барсы есть проблемы с характером, с игрой на жилах, такой игрок как Видаль очень нужен на поле, а не на скамейке.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Cules2013 6 октября 2018, 10:03

      Да, Педалька у нас рвал просто. Остался ли запал в 31 - вот вопрос.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 октября 2018, 20:27

      Плохо ты видаль, Артуро. Надо было "Интер" ходить, однако...)))

      2
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      Рейтинг: +1532

      starche 5 октября 2018, 20:13

      Плохо играешь..............Вини только себя.

      0
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 5 октября 2018, 19:56

      у него еще будет возможность по настоящему проявить себя.

      3
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида 5 октября 2018, 18:29

      вообще не твоя команда!
      барселона слишком академична, но с эмоциями там как то не очень. вот в рому вместо неиголана - само то

      3
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Project Бабангида 5 октября 2018, 19:29

      Солидарен. Надо было в Интер идти, пока предлагали.

      2
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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 5 октября 2018, 18:28

      Хахаххаха, игроком старта при живых Ракитиче, Филипе и Бускетсе, насмешил

      3
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 5 октября 2018, 18:25

      Значит не тянешь уходи в более слабый клуб

      2
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