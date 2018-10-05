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Видаль недоволен своим положением в «Барселоне»

5 октября 2018, 18:23
12

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль недоволен тем, что не выходит на постоянной основе в стартовом составе.

Чилиец был уверен, что сыграет против «Тоттенхэма» (4:2) во втором туре Лиги чемпионов, и даже сообщил об этом своим близким. В итоге он появился на поле лишь на 86-й минуте.

При переходе в испанский клуб Видаль был уверен, что будет игроком стартового состава. По этой причине он выбрал каталонцев, а не «Интер». Во время переговоров представители «Барселоны» убедили хавбека, что он будет играть ключевую роль в команде.

По мнению полузащитника, его проблемы с коленом не должны мешать ему играть, а тренерский штаб использует эту формальность в качестве отговорки. Чилиец уже сообщил о своем волнении тренерам и агенту. При этом он пока не собирается вступать в конфликт.

В нынешнем сезоне 31-летний Видаль ни в одном матче не провел все 90 минут. В стартовом составе он появился лишь дважды.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Видаль Артуро
Комментарии (12)
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Жёлто-синий
1538753142
Значит не тянешь уходи в более слабый клуб
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Skull_Boy
1538753316
Хахаххаха, игроком старта при живых Ракитиче, Филипе и Бускетсе, насмешил
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Project Бабангида
1538753355
вообще не твоя команда! барселона слишком академична, но с эмоциями там как то не очень. вот в рому вместо неиголана - само то
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Vladarg
1538758572
у него еще будет возможность по настоящему проявить себя.
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starche
1538759588
Плохо играешь..............Вини только себя.
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Рубик Докоян
1538760450
Плохо ты видаль, Артуро. Надо было "Интер" ходить, однако...)))
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Cules2013
1538760640
Пока ещё рано делать выводы, сезон только в начале, даже не в разгаре, так что своё он ещё сыграет. Но в целом, вполне понимаю Артуро, я вот тоже хочу, чтобы он играл чаще. В последнем, по-моему, матче Ла Лиги он вышел в старте и был одним из лучших на поле, когда многие выглядели как сонные мухи, Видаль как ошпаренный по полю носился, но в начале второго тайма Вальверде его меняет. Я не понял на каком вообще основании? Эрнесто уже второй тренер (после Энрике), чью ротация и замены по ходу матча я понять не могу. Да и не только я, недоумевают многие. Видаль игрок высокого класса, и сейчас, когда у Барсы есть проблемы с характером, с игрой на жилах, такой игрок как Видаль очень нужен на поле, а не на скамейке.
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С-Пб on-line
1538762655
Так вроде тебя брали дублёром бускетса...так что норм
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Александр ЗА
1538814607
Да
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zigbert
1538831851
Не вписываешься в схему Артуро.
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