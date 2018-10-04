Ибрагимович: «Хабиб победит МакГрегора»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился ожиданиями от боя между российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором МакГрегором за титул UFC в легком весе.

«Думаю, Хабиб победит, потому что, если он схватит тебя, то уже не отпустит. Он заставит вас страдать на ринге и не только. Он заставляет тебя сдаваться так, что это выглядит очень плохо. Хабиб скорее тихий парень, но я чувствую, что он более опасен.

Я помню Федора Емельяненко, другого российского бойца. Он был подобного типа – тихий, хладнокровный. Но когда он вступал в бой, это было нечто другое», – сказал Ибрагимович.

Бой МакГрегор – Нурмагомедов пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.