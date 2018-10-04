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    Какой вы футболист?

    Ибрагимович: «Хабиб победит МакГрегора»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился ожиданиями от боя между российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором МакГрегором за титул UFC в легком весе.

    «Думаю, Хабиб победит, потому что, если он схватит тебя, то уже не отпустит. Он заставит вас страдать на ринге и не только. Он заставляет тебя сдаваться так, что это выглядит очень плохо. Хабиб скорее тихий парень, но я чувствую, что он более опасен.

    Я помню Федора Емельяненко, другого российского бойца. Он был подобного типа – тихий, хладнокровный. Но когда он вступал в бой, это было нечто другое», – сказал Ибрагимович.

    Бой МакГрегор – Нурмагомедов пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.

    Источник: Mirror.co.uk

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    04.10.2018 15:52
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 4 октября 2018, 20:46

      Конор вырубит эту выскочку в первом же раунде ;)))...Ну если в серьез,то во втором максимум ;)))

      -2
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      Рейтинг: +288

      NotFound 4 октября 2018, 20:00

      Гугл переводчиком что ли переводили слова Ибры?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +597

      Krd123 4 октября 2018, 18:56

      Про Федю он прав, тот молчит постоянно, но выносит дай боже! Меньше понтов, больше дела. Ну, а Хабибу удачи, хорошо выступить

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 4 октября 2018, 18:33

      Ибра решил подработать рекламой. Тоже вариант, деньги не пахнут!

      0
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 4 октября 2018, 17:57

      Странно. Думал скажет "..да я их обоих порву"

      1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 4 октября 2018, 17:51

      Нурмагомедов чемпион!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 4 октября 2018, 17:48

      Я думал, что опять скажет что-то типа: я король, вынес бы их обоих одним ударом. А если серьезно, бомбардир, кончай выкладывать на футбольном сайте все подряд новости. Потихонечку сайт превращается в помойку.

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 4 октября 2018, 16:39

      Ибра шарит)

      1
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 4 октября 2018, 16:28

      красава Ибра!))

      1
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      Рейтинг: +3580

      Axe111 4 октября 2018, 16:07

      Пфф Конор изи победа

      -3
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