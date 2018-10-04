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Ибрагимович: «Хабиб победит МакГрегора»

4 октября 2018, 15:52
12

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился ожиданиями от боя между российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором МакГрегором за титул UFC в легком весе.

«Думаю, Хабиб победит, потому что, если он схватит тебя, то уже не отпустит. Он заставит вас страдать на ринге и не только. Он заставляет тебя сдаваться так, что это выглядит очень плохо. Хабиб скорее тихий парень, но я чувствую, что он более опасен.

Я помню Федора Емельяненко, другого российского бойца. Он был подобного типа – тихий, хладнокровный. Но когда он вступал в бой, это было нечто другое», – сказал Ибрагимович.

Бой МакГрегор – Нурмагомедов пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.

Источник: Mirror.co.uk
США. МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Ибрагимович Златан
Комментарии (12)
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shurik45
1538658114
Так и я говорил,что Конор Нурмагомедов победит Хабиба МакГрегорова !!!))))
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Axe111
1538658421
Пфф Конор изи победа
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Vagner44
1538659695
красава Ибра!))
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Chesn0k
1538660342
Ибра шарит)
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Kulimen
1538664511
Я думал, что опять скажет что-то типа: я король, вынес бы их обоих одним ударом. А если серьезно, бомбардир, кончай выкладывать на футбольном сайте все подряд новости. Потихонечку сайт превращается в помойку.
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Mr Abdullaev
1538664709
Нурмагомедов чемпион!
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Avaretz
1538665075
Странно. Думал скажет "..да я их обоих порву"
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Krd123
1538668563
Про Федю он прав, тот молчит постоянно, но выносит дай боже! Меньше понтов, больше дела. Ну, а Хабибу удачи, хорошо выступить
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NotFound
1538672427
Гугл переводчиком что ли переводили слова Ибры?
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Psih86
1538675169
Конор вырубит эту выскочку в первом же раунде ;)))...Ну если в серьез,то во втором максимум ;)))
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