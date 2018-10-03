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    Обляков: «На «ВЭБ-Арене» было бы еще приятнее обыграть «Реал»

    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал об игре на разных позициях в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

    «Не знаю, круче ли играть в «Лужниках». Раз выбрали, значит все хорошо. Но на «ВЭБ-Арене» все-таки дома, поэтому было бы еще приятнее.

    Мне нормально игралось на позиции левого защитника. В принципе, я знаю, как там играть, для меня это не проблема. На позиции Дзагоева мне нужно было отбирать мячи, перестраиваться, двигаться все время и закрывать зоны», – сказал Обляков.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух туров армейцы лидируют в группе G с четырьмя очками. Испанцы делят второе место с «Ромой» с тремя очками.

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    Источник: ТАСС

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    03.10.2018 10:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 3 октября 2018, 13:29

      А два лишних миллиона в бюджете не так приятны?

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      Рейтинг: +215

      iuda 3 октября 2018, 11:51

      Пусть Гинер вам купит товарищескую встречу с Реалом

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