Обляков: «На «ВЭБ-Арене» было бы еще приятнее обыграть «Реал»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал об игре на разных позициях в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

«Не знаю, круче ли играть в «Лужниках». Раз выбрали, значит все хорошо. Но на «ВЭБ-Арене» все-таки дома, поэтому было бы еще приятнее.

Мне нормально игралось на позиции левого защитника. В принципе, я знаю, как там играть, для меня это не проблема. На позиции Дзагоева мне нужно было отбирать мячи, перестраиваться, двигаться все время и закрывать зоны», – сказал Обляков.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух туров армейцы лидируют в группе G с четырьмя очками. Испанцы делят второе место с «Ромой» с тремя очками.

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