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    Начо: «Сложно смириться с поражением от ЦСКА»

    Защитник «Реала» Начо считает, что его команда не заслужила поражения от ЦСКА в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Проблема – это, когда ты не можешь создать достаточно опасных моментов, а сегодня у нас их было с избытком. Мы не привыкли завершать несколько матчей подряд без забитых мячей. Все что нам остается, это работать дальше.

    Сложно смириться с поражением. Мы сделали все что смогли, но теперь нам остается лишь работать над своей игрой. Мы не заслуживали проигрыша, отдали игре все силы. Таков футбол, но в этом турнире предстоит пройти еще длинный путь», – сказал Начо.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух туров армейцы лидируют в группе G с четырьмя очками. Испанцы делят второе место с «Ромой» с тремя очками.

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    Источник: УЕФА

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    03.10.2018 06:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100907

      zigbert 3 октября 2018, 15:30

      Сложно но смирится придется.

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      Рейтинг: +19

      Flinder 3 октября 2018, 09:51

      А может быть и не длинный путь окажется)

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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 3 октября 2018, 08:31

      Испанцам в Москве не везет с Чемпионата Мира!)

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > Yarrom89 3 октября 2018, 12:21

      У Реала вообще отрицательная статистика матчей в России. По моему, только одна победа, три поражения и пара ничьих.

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