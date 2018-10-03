Начо: «Сложно смириться с поражением от ЦСКА»

Защитник «Реала» Начо считает, что его команда не заслужила поражения от ЦСКА в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Проблема – это, когда ты не можешь создать достаточно опасных моментов, а сегодня у нас их было с избытком. Мы не привыкли завершать несколько матчей подряд без забитых мячей. Все что нам остается, это работать дальше.

Сложно смириться с поражением. Мы сделали все что смогли, но теперь нам остается лишь работать над своей игрой. Мы не заслуживали проигрыша, отдали игре все силы. Таков футбол, но в этом турнире предстоит пройти еще длинный путь», – сказал Начо.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух туров армейцы лидируют в группе G с четырьмя очками. Испанцы делят второе место с «Ромой» с тремя очками.

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