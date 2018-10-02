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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Капитан «Ахмата» Уциев: «Пять минут выделить на молитву можно. На первом месте для меня религия»

    Защитник и капитан «Ахмата» Ризван Уциев рассказал о том, на сколько большую роль в его жизни играет религия.

    – Ритуал у вас есть перед полетом?

    – Молитва. Перед полетом, перед дорогой, из дома выходишь или в дом заходишь – молишься, так у нас принято.

    – Сколько времени это отнимает?

    – Достаточно нескольких предложений или даже слов. «Отправляюсь в путь с именем Аллаха» или «Уповаю на Аллаха». Когда кушаем или встаем из-за стола, тоже вспоминаем Всевышнего. Подмога любому делу.

    – Пять намазов в день для вас обязательны?

    – Конечно. Утром, в обед, после обеда, вечером и ночью. Это основное в исламе. Нужно минут пять-десять и молитвенный коврик – фаджр.

    – Аллах мирится, если на время намаза выпадает игра или тренировка?

    – В путешествиях не всегда есть возможность. Тренировка – другое дело, это не повод, чтобы не молиться. Как и работа. Пять минут выделить можно, для меня не проблема. На первом месте религия, молитва, уже потом – жизненные ситуации.

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.10.2018 10:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер 2 октября 2018, 13:52

      Мы, законопослушные граждане. Поэтому Статьи 148 и 282 нарушать не будем.

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 2 октября 2018, 13:06

      Ещё один, который пиарится на религии. Вера - вещь сугубо личная, можно сказать тайная. К чему?

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 октября 2018, 12:22

      Намаз сотвори на 85-й минуте матча.

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > prezent2017 2 октября 2018, 16:06

      Он про тренировки говорил. А матч, как и битва, уважительная причина переноса намаза.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 2 октября 2018, 11:50

      Я лучше промолчу...

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