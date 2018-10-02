Капитан «Ахмата» Уциев: «Пять минут выделить на молитву можно. На первом месте для меня религия»

Защитник и капитан «Ахмата» Ризван Уциев рассказал о том, на сколько большую роль в его жизни играет религия.

– Ритуал у вас есть перед полетом?

– Молитва. Перед полетом, перед дорогой, из дома выходишь или в дом заходишь – молишься, так у нас принято.

– Сколько времени это отнимает?

– Достаточно нескольких предложений или даже слов. «Отправляюсь в путь с именем Аллаха» или «Уповаю на Аллаха». Когда кушаем или встаем из-за стола, тоже вспоминаем Всевышнего. Подмога любому делу.

– Пять намазов в день для вас обязательны?

– Конечно. Утром, в обед, после обеда, вечером и ночью. Это основное в исламе. Нужно минут пять-десять и молитвенный коврик – фаджр.

– Аллах мирится, если на время намаза выпадает игра или тренировка?

– В путешествиях не всегда есть возможность. Тренировка – другое дело, это не повод, чтобы не молиться. Как и работа. Пять минут выделить можно, для меня не проблема. На первом месте религия, молитва, уже потом – жизненные ситуации.