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  • Капитан «Ахмата» Уциев: «Пять минут выделить на молитву можно. На первом месте для меня религия»

Капитан «Ахмата» Уциев: «Пять минут выделить на молитву можно. На первом месте для меня религия»

2 октября 2018, 10:16
5

Защитник и капитан «Ахмата» Ризван Уциев рассказал о том, на сколько большую роль в его жизни играет религия.

– Ритуал у вас есть перед полетом?

– Молитва. Перед полетом, перед дорогой, из дома выходишь или в дом заходишь – молишься, так у нас принято.

– Сколько времени это отнимает?

– Достаточно нескольких предложений или даже слов. «Отправляюсь в путь с именем Аллаха» или «Уповаю на Аллаха». Когда кушаем или встаем из-за стола, тоже вспоминаем Всевышнего. Подмога любому делу.

– Пять намазов в день для вас обязательны?

– Конечно. Утром, в обед, после обеда, вечером и ночью. Это основное в исламе. Нужно минут пять-десять и молитвенный коврик – фаджр.

– Аллах мирится, если на время намаза выпадает игра или тренировка?

– В путешествиях не всегда есть возможность. Тренировка – другое дело, это не повод, чтобы не молиться. Как и работа. Пять минут выделить можно, для меня не проблема. На первом месте религия, молитва, уже потом – жизненные ситуации.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Уциев Ризван
Комментарии (5)
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С-Пб on-line
1538470207
Я лучше промолчу...
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prezent2017
1538472155
Намаз сотвори на 85-й минуте матча.
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Yev
1538474792
Ещё один, который пиарится на религии. Вера - вещь сугубо личная, можно сказать тайная. К чему?
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Добрый Бобер
1538477539
Мы, законопослушные граждане. Поэтому Статьи 148 и 282 нарушать не будем.
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