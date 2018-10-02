Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Гвардиола: «Нас ждет пять финалов. Матч с «Хоффенхаймом» будет первым из них»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о подготовке своей команды к матчу второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Хоффенхаймом».

    «На групповом этапе нас ждет пять финалов. Матч с «Хоффенхаймом» будет первым из них.

    Как сказал Венсан Компани, это турнир высшего уровня, и нам нужно показывать стабильность. «Сити» движется вперед.

    Юлиан Нагельсман молод, он прогрессирует в «Хоффенхайме». Его ждет успешная карьера. Я с нетерпением жду встречи с его командой. Надеюсь, это не последний наш матч.

    Агуэро? Он находится здесь только потому, что доктора считают его способным выйти на поле. Мы решим, кто выйдет в старте – Серхио или Габриэль Жезус», – заявил Гвардиола.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Хоффенхайм» – «Манчестер Сити» состоится во вторник, 2 октября, в 19:55 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2018 08:31
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77

      Майор Балдёжник 2 октября 2018, 11:12

      короче все матчи финалы вообще в этом сезоне

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11