Гвардиола: «Нас ждет пять финалов. Матч с «Хоффенхаймом» будет первым из них»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о подготовке своей команды к матчу второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Хоффенхаймом».

«На групповом этапе нас ждет пять финалов. Матч с «Хоффенхаймом» будет первым из них.

Как сказал Венсан Компани, это турнир высшего уровня, и нам нужно показывать стабильность. «Сити» движется вперед.

Юлиан Нагельсман молод, он прогрессирует в «Хоффенхайме». Его ждет успешная карьера. Я с нетерпением жду встречи с его командой. Надеюсь, это не последний наш матч.

Агуэро? Он находится здесь только потому, что доктора считают его способным выйти на поле. Мы решим, кто выйдет в старте – Серхио или Габриэль Жезус», – заявил Гвардиола.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Хоффенхайм» – «Манчестер Сити» состоится во вторник, 2 октября, в 19:55 по московскому времени.