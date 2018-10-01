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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адвокат: «Акинфеев мог бы играть в любом клубе Европы. Никогда не говорил с ним об этом, это не мое дело»

    Бывший тренер сборной России Дик Адвокат поделился мнением о вратаре Игоре Акинфееве. Сегодня россиянин завершил выступления на международном уровне.

    – Великолепный вратарь, который поддерживает свой высокий уровень даже несмотря на травмы. На мой взгляд, Акинфеев мог бы играть в любом клубе Европы.

    – Почему же не уехал?

    – Никогда не говорил с ним об этом, это не мое дело. Но я видел уровень – это топ. Мне жаль, что Игорь закончил выступать за сборную России, но я его понимаю. Трудно после стольких лет напряжения по-прежнему играть на два фронта. Тем более что Акинфеев и в сборной и в клубе – лидер.

    – Вы единственный за очень долгое время тренер сборной, у которого Акинфеев был запасным вратарем на крупном турнире. Как он на это отреагировал?

    – Знаете, не интересуюсь мнением игроков о своих решениях. Слава Малафеев – тоже отличный голкипер, и на тот момент я считал, что он готов лучше. Считаю, Малафеев провел турнир достойно. А с Акинфеевым у меня проблем никогда не было.

    Начиная с 2009 года английская пресса на протяжении нескольких лет сообщала об интересе к Акинфееву со стороны «Манчестер Юнайтед».

    Акинфеев – феномен. Таких больше не будет

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.10.2018 21:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 1 октября 2018, 22:51

      он в европе столько денег не срубил бы

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 1 октября 2018, 22:02

      Ну да, вовремя ушёл.

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      Рейтинг: +8882

      GoLenaStop 1 октября 2018, 21:59

      Акинфеев - молодец!

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