Адвокат: «Акинфеев мог бы играть в любом клубе Европы. Никогда не говорил с ним об этом, это не мое дело»

Бывший тренер сборной России Дик Адвокат поделился мнением о вратаре Игоре Акинфееве. Сегодня россиянин завершил выступления на международном уровне.

– Великолепный вратарь, который поддерживает свой высокий уровень даже несмотря на травмы. На мой взгляд, Акинфеев мог бы играть в любом клубе Европы.

– Почему же не уехал?

– Никогда не говорил с ним об этом, это не мое дело. Но я видел уровень – это топ. Мне жаль, что Игорь закончил выступать за сборную России, но я его понимаю. Трудно после стольких лет напряжения по-прежнему играть на два фронта. Тем более что Акинфеев и в сборной и в клубе – лидер.

– Вы единственный за очень долгое время тренер сборной, у которого Акинфеев был запасным вратарем на крупном турнире. Как он на это отреагировал?

– Знаете, не интересуюсь мнением игроков о своих решениях. Слава Малафеев – тоже отличный голкипер, и на тот момент я считал, что он готов лучше. Считаю, Малафеев провел турнир достойно. А с Акинфеевым у меня проблем никогда не было.

Начиная с 2009 года английская пресса на протяжении нескольких лет сообщала об интересе к Акинфееву со стороны «Манчестер Юнайтед».

Акинфеев – феномен. Таких больше не будет