Беттинелли: «Когда родные узнали о моем вызове в сборную Англии, мама заплакала, а отец чуть не захлебнулся чаем»

Голкипер «Фулхэма» Маркус Беттинелли рассказал о реакции своих родителей на его вызов в сборную Англии.

26-летний вратарь был включен в заявку национальной команды на сентябрьские матчи с Испанией и Швейцарией.

«Даррен Престон [главный управляющий директор «Фулхэма»] спросил, связывалась ли со мной Футбольная ассоциация Англии. Я подумал, что это домашний тест на наркотики – последнее, чего я хотел в свой выходной день.

Затем Даррен сказал мне, что меня выбрали в сборную Англии. Моя первая реакция? «Черт побери!» Когда мне поступил этот звонок, это было сравнимо с вихрем. Наверное, это был самый гордый момент в моей жизни.

Возможно, у меня никогда не будет возможности сыграть за сборную, но я всегда могу сказать, что я находился в команде. Никто не может отнять этого у меня. Вы мечтаете о таких моментах. Когда это произошло, это было сюрреалистично. Вы вспоминаете трудности, такие как серьезная травма колена, которую я перенес в 2015 году.

Но больше всего я дума о своей семье. Я сразу же хотел рассказать маме и папе. Отец позвонил через 15 минут после того, как я поговорил с Дарреном, поэтому я предположил, что он знал. Но это было не так. Поэтому я круто это обыграл. Я сказал ему прийти. Когда он приехал, я позвонил маме, поставил телефон на громкую связь и сообщил им новость. Мама была в слезах, а папа чуть не захлебнулся чаем», – сказал Беттинелли.