АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Брайтон», «Арсенал» обыграл «Уотфорд» и другие результаты

«Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» в матче седьмого тура АПЛ. Голами за «горожан» отметились Рахим Стерлинг на 29-й минуте и Серхио Агуэро в середине второго тайма.

В других встречах «Арсенал» на «Эмирейтс» в концовке игры вырвал победу над «Уотфордом», а «Тоттенхэм» благодаря дублю Гарри Кейна нанес поражение «Хаддерсфилду».

Чемпионат Англии. АПЛ. 7-й тур

Манчестер Сити – Брайтон – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Стерлинг, 29; 2:0 – Агуэро, 65.

Хаддерсфилд – Тоттенхэм – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Кейн, 25; 0:2 – Кейн, 34 (с пенальти).

Арсенал – Уотфорд – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Кэткарт, 81 (автогол); 2:0 – Озил, 83.

Ньюкасл – Лестер – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Варди, 30 (с пенальти); 0:2 – Магуайр, 73.

Эвертон – Фулхэм – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Сигурдссон, 56; 2:0 – Тосун, 66: 3:0 – Сигурдссон, 89.

Вулверхэмптон – Саутгемптон – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Иван Кавалейру, 79; 2:0 – Кастро, 87.

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