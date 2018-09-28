Кутепов приступил к беговой работе на поле. Роша выбыл минимум на семь дней

Защитник «Спартака» Илья Кутепов начал индивидуальные занятия в зале и беговую работу на поле.

По словам руководителя медицинского департамента москвичей Михаила Вартапетова, восстановление 24-летнего футболиста идет хорошими темпами и без осложнений. В конце августа Кутепову удалили паховую грыжу.

Нападающий Педро Роша получил микротравмы мышц передней группы левого бедра и не поможет команде в ближайшие семь 7-10 дней. Он пропустит матч девятого тура РПЛ с «Ростовом».

В сегодняшней тренировке приняли участие четыре футболиста «Спартака-2»: защитники Илья Гапонов, Артeм Мамин и Павел Маслов и нападающий Силванус Нимели.

Встреча девятого тура РПЛ «Спартак» – «Ростов» состоится в воскресенье, 30 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.