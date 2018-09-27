Ханни: «Каррера не спрашивал меня о постах в твиттере»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни прокомментировал победу над «Черноморцем» (1:0) в матче 1/16 Кубка России и заявил, что не играл вначале сезона лишь по причине плохой формы.

– Как и в дерби, против «Черноморца» вы вышли на поле с первых минут. Насколько вы готовы к этому?

– С каждым матчем чувствую себя все лучше и лучше. Если буду играть постоянно, то понемногу начну ловить свой ритм и выйду на свой уровень. Так что, надеюсь, в ближайших матчах тренер тоже доверит мне место в основном составе.

– Победа после четырех подряд матчей без побед придаст «Спартаку» сил?

– Конечно. Разумеется, настроение во время неудачной серии было не очень хорошим. А победа — всегда отлично. Она добавляет уверенности, позитива каждому члену команды. Даже тренироваться легче. И к следующему матчу мы подойдем в куда более хорошем настроении. Но матч в Новороссийске сыгран. Впереди совсем скоро встреча с «Ростовом», и нужно настраиваться уже на нее. Будет непросто.

– Не так давно в твиттере вы благодарили людей, удивлявшихся вашему отсутствию в составе. Каррера разговаривал с вами по поводу тех постов?

– Нет, тренер не спрашивал меня, почему я писал что-то в твиттере. Ни о чем таком мы не разговаривали, общались только о футболе.

Ранее Ханни написал в твиттере, что разочарован своим непопаданием в состав и не понимает, почему так происходит.