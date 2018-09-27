Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ханни: «Каррера не спрашивал меня о постах в твиттере»

27 сентября 2018, 13:14
6

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни прокомментировал победу над «Черноморцем» (1:0) в матче 1/16 Кубка России и заявил, что не играл вначале сезона лишь по причине плохой формы.

– Как и в дерби, против «Черноморца» вы вышли на поле с первых минут. Насколько вы готовы к этому?

– С каждым матчем чувствую себя все лучше и лучше. Если буду играть постоянно, то понемногу начну ловить свой ритм и выйду на свой уровень. Так что, надеюсь, в ближайших матчах тренер тоже доверит мне место в основном составе.

– Победа после четырех подряд матчей без побед придаст «Спартаку» сил?

– Конечно. Разумеется, настроение во время неудачной серии было не очень хорошим. А победа — всегда отлично. Она добавляет уверенности, позитива каждому члену команды. Даже тренироваться легче. И к следующему матчу мы подойдем в куда более хорошем настроении. Но матч в Новороссийске сыгран. Впереди совсем скоро встреча с «Ростовом», и нужно настраиваться уже на нее. Будет непросто.

– Не так давно в твиттере вы благодарили людей, удивлявшихся вашему отсутствию в составе. Каррера разговаривал с вами по поводу тех постов?

– Нет, тренер не спрашивал меня, почему я писал что-то в твиттере. Ни о чем таком мы не разговаривали, общались только о футболе.

Ранее Ханни написал в твиттере, что разочарован своим непопаданием в состав и не понимает, почему так происходит.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Ханни Софьян Каррера Массимо
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
piligrim1986
1538046892
вот и нехер писать
Ответить
Мары
1538059770
Это лишь очередное доказательство, что не в лайках Глушака и Ещенко было дело.Проблема значительно глубже и совсем не на поверхности.
Ответить
oyabun
1538063579
Не факт что так случится, но очень хочется верить, что Ханни хоть в какой то мере сможет заменить по эффективности и вкладу в общекомандную игру, ушедшего Промеса.
Ответить
zigbert
1538131725
Быть недовольным своей ролью ,это одно - но подписываться под идиотскими насмешками повара ,совсем другое.
Ответить
frizom
1538140228
Это показывает что Каррера отстранил Глушакова и Ещенко не из-за соцсетей а по спортивному признаку. Он их выпустил в матче с Ахматом чтобы усилить игру, а они ее только провалили. Все верно делает Каррера
Ответить
Главные новости
Семак – о Даку: «Из ничего может сделать момент»
13:36
«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером
13:27
1
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
13:18
1
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
3
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
3
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
11
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
11:28
«Манчестер Сити» может продать вингера за 85 миллионов
11:10
2
Все новости
Все новости
5-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
23 августа
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
3
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Умяров рассказал как Даку приняли в «Спартаке»
12:25
Воробьев считает, что закончит карьеру в «Краснодаре»
12:14
Клуб РПЛ расторг контракт с травмированным легионером
11:58
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
11
Где смотреть матч ЦСКА – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:33
Где смотреть матч «Ахмат» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:31
Где смотреть матч «Факел» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:29
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
4
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
11
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
19
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
8
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
4
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
2
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
5
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
6
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+