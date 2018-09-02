Ханни: «Я сказал Каррере, что готов играть на любой позиции. Не понимаю, почему меня не ставят в состав»

Пользователь твиттера @Spartak_М_VT спросил полузащитника «Спартака» Софьяна Ханни, почему игрок не выходит на поле.

«Я не знаю! Я первый удивлен этой ситуацией и разочарован ей. Не понимаю», – ответил Ханни.

Затем пользователь @lexa_eg написал, что Ханни был не согласен со своей позицией на поле. По этой причине главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не ставит игрока в состав. Но Ханни опроверг эту информацию.

«Я никогда не говорил, что не согласен с позицией. Я профессионал. Сказал тренеру, что готов играть на любой позиции, где он захочет использовать меня. Единственное, чего я прошу, это играть», – написал Ханни.

В текущем сезоне РПЛ Ханни появился на поле один раз – выйдя на замену в матче с «Анжи» на 65-й минуте встречи.

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