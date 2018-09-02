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    Ханни: «Я сказал Каррере, что готов играть на любой позиции. Не понимаю, почему меня не ставят в состав»

    Пользователь твиттера @Spartak_М_VT спросил полузащитника «Спартака» Софьяна Ханни, почему игрок не выходит на поле.

    «Я не знаю! Я первый удивлен этой ситуацией и разочарован ей. Не понимаю», – ответил Ханни.

    Затем пользователь @lexa_eg написал, что Ханни был не согласен со своей позицией на поле. По этой причине главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не ставит игрока в состав. Но Ханни опроверг эту информацию.

    «Я никогда не говорил, что не согласен с позицией. Я профессионал. Сказал тренеру, что готов играть на любой позиции, где он захочет использовать меня. Единственное, чего я прошу, это играть», – написал Ханни.

    В текущем сезоне РПЛ Ханни появился на поле один раз – выйдя на замену в матче с «Анжи» на 65-й минуте встречи.

    Главное по «Зенит» – «Спартак»: травмы, ошибки судьи, твит Ханни

    Источник: Twitter

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    02.09.2018 23:04
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 10:15

      Спартак участвует в трех турнирах и Ханни в составе еще появится. Ротацию состава все равно придется делать. Вот в этих матчах и покажи на что ты способен.

      1
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 3 сентября 2018, 15:10

      Да, не совсем тут всё понятно.. Всё равно надо хоть на заменах подводить к основе, иначе пропадёт неплохой игрок.

      2
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 3 сентября 2018, 11:42

      Непонятная ситуация.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 сентября 2018, 10:47

      жаль конечно что сложилась такая ситуация но не переживай Софьян в играх на три фронта ты еще обязательно получишь шансы выйти и доказать Каррере что достоин. верю что тренер знает как лучше.

      2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 3 сентября 2018, 07:33

      Это Спартак, детка...)))

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 3 сентября 2018, 05:52

      Сиди на лавке и не дергайся. Тренеру видней.

      1
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 3 сентября 2018, 04:53

      Все приграют,впереди столько игр,вот там и надо доказывать кто сильнее.Раз Каррера не ставит в этом явно есть причины.У меня есть ощущение что Роша может прибавить и заиграть.

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 3 сентября 2018, 00:18

      Питерские поломали Жиго. Могли бы поломать и Ханни, будь он на поле. Рошу не жалко - можно заменить, а вот Ханни нужен в последующих играх.
      Думаю, Ханни выйдет в ближайших матчах.

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel > Владислав Vlad 3 сентября 2018, 01:39

      В смысле Питерские поломали? У него же не перелом, а подозрение на "кресты"...в прошлом сезоне половина Спартака с "крестами" была, что их тоже кто-то специально ломал???...да, толкнул его Дзюба, но "сверхжесткости" там не было, Артем извинился...Жиго приземлился неудачно вот и все...и драматизировать не надо...в Англии каждое второе единоборство в штрафной такими толчками заканчивается, и ничего, не ломаются люди

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > ProstoPolzovatel 3 сентября 2018, 22:09

      В прямом смысле. Игра была жёсткой.
      Это было сравнение - Жиго - здоровый, но и его поломали почти в неигровой ситуации. Толчок в спину не является борьбой за мяч - это намеренное нарушение правил, так же, как и удар локтем.
      Ханни техничен и в матче он бы точно получал по ногам. Его бы поломали однозначно.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 2 сентября 2018, 23:59

      Вместо Роши будет играть, не иначе, вообще не ожидал Рошу увидеть в основе

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      Рейтинг: +17

      Nihatik 2 сентября 2018, 23:44

      Тренера даун просто, если он и его помощники не видят, что творит Глушаков, то это пздц...карера делетант...

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