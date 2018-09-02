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  • Ханни: «Я сказал Каррере, что готов играть на любой позиции. Не понимаю, почему меня не ставят в состав»

Ханни: «Я сказал Каррере, что готов играть на любой позиции. Не понимаю, почему меня не ставят в состав»

2 сентября 2018, 23:04
17

Пользователь твиттера @Spartak_М_VT спросил полузащитника «Спартака» Софьяна Ханни, почему игрок не выходит на поле.

«Я не знаю! Я первый удивлен этой ситуацией и разочарован ей. Не понимаю», – ответил Ханни.

Затем пользователь @lexa_eg написал, что Ханни был не согласен со своей позицией на поле. По этой причине главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не ставит игрока в состав. Но Ханни опроверг эту информацию.

«Я никогда не говорил, что не согласен с позицией. Я профессионал. Сказал тренеру, что готов играть на любой позиции, где он захочет использовать меня. Единственное, чего я прошу, это играть», – написал Ханни.

В текущем сезоне РПЛ Ханни появился на поле один раз – выйдя на замену в матче с «Анжи» на 65-й минуте встречи.

Главное по «Зенит» – «Спартак»: травмы, ошибки судьи, твит Ханни

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Ханни Софьян Каррера Массимо
Комментарии (17)
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piligrim1986
1535918986
да обожди, дадут тебе еще поиграть.
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Мары
1535919543
Хорош волну гнать. С таким графиком ты Софьян, от игр устанешь.Так что не гневи бога. Массимо для всех свою роль найдёт.Вон травмы пошли.Ни кто не от чего не застрахован.
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filosof sparty
1535920589
Я очень ждал, что во втором тайме он вместо Ломовицкого выйдет... Молодой в порядке, но чересчур нервничал
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Asbjorn
1535921952
Вместо Роши будет играть, не иначе, вообще не ожидал Рошу увидеть в основе
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Владислав Vlad
1535923137
Питерские поломали Жиго. Могли бы поломать и Ханни, будь он на поле. Рошу не жалко - можно заменить, а вот Ханни нужен в последующих играх. Думаю, Ханни выйдет в ближайших матчах.
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Фотон
1535943121
Сиди на лавке и не дергайся. Тренеру видней.
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OfaZavr
1535960840
жаль конечно что сложилась такая ситуация но не переживай Софьян в играх на три фронта ты еще обязательно получишь шансы выйти и доказать Каррере что достоин. верю что тренер знает как лучше.
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SPARTAK 85
1535964124
Непонятная ситуация.
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docndoc
1535976650
Да, не совсем тут всё понятно.. Всё равно надо хоть на заменах подводить к основе, иначе пропадёт неплохой игрок.
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zigbert
1536045343
Спартак участвует в трех турнирах и Ханни в составе еще появится. Ротацию состава все равно придется делать. Вот в этих матчах и покажи на что ты способен.
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