«Спартак» и «Ростов» рассудит Волошин

Стали известны главные судьи на матчи девятого тура РПЛ. Встречу «Спартака» и «Ростова» обслужит Николай Волошин.
28 сентября
«Оренбург» – ЦСКА: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
29 сентября
«Урал» – «Арсенал»: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
«Уфа» – «Енисей»: Сергей Иванов (Ростов– на-Дону)
«Локомотив» – «Ахмат»: Евгений Турбин (Дмитров)
30 сентября
«Анжи» – «Зенит»: Алексей Матюнин (Москва)
«Краснодар» – «Динамо»: Роман Галимов (Улан-Удэ)
«Спартак» – «Ростов»: Николай Волошин (Смоленск)
1 октября
«Рубин» «Крылья Советов»: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
Источник: РФС