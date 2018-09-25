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    «Спартак» и «Ростов» рассудит Волошин

    Стали известны главные судьи на матчи девятого тура РПЛ. Встречу «Спартака» и «Ростова» обслужит Николай Волошин.

    28 сентября

    «Оренбург» – ЦСКА: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

    29 сентября

    «Урал» – «Арсенал»: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

    «Уфа» – «Енисей»: Сергей Иванов (Ростов– на-Дону)

    «Локомотив» – «Ахмат»: Евгений Турбин (Дмитров)

    30 сентября

    «Анжи» – «Зенит»: Алексей Матюнин (Москва)

    «Краснодар» – «Динамо»: Роман Галимов (Улан-Удэ)

    «Спартак» – «Ростов»: Николай Волошин (Смоленск)

    1 октября

    «Рубин» «Крылья Советов»: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

    Источник: РФС

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    25.09.2018 21:31
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 сентября 2018, 15:25

      Спартак с Ростовом ничейку сгоняют и никто не буде в обиде.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      maxpav 26 сентября 2018, 12:00

      А Волошин - судья какой лиги-квалификации? Неужели тоже ФИФА? Да нет. Наверное опять республиканская квалиф.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 26 сентября 2018, 07:00

      Валера-верим!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 26 сентября 2018, 06:25

      Ждём зажигательной игры!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 26 сентября 2018, 00:14

      Ни чего не говорит ФИО.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 сентября 2018, 22:06

      Не совсем знакомая личность.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > zigbert 26 сентября 2018, 23:40

      Совсем не знакомая личность!

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      Рейтинг: +8833

      vladik12 25 сентября 2018, 21:33

      Я уж думал, сам Максимилиан.

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