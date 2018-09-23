Примера. «Севилья» разгромила «Леванте», забив шесть голов. Промес сыграл 27 минут

«Севилья» одержала разгромную победу над «Леванте» в матче пятого тура Примеры.
Хет-триком отметился нападающий Виссам Бен-Йеддер. По голу на свой счет записали Даниэль Карришу, Андре Силва и Пабло Сарабия.
Полузащитник Квинси Промес вышел на поле на 63-й минуте, заменив Бен-Йеддера.
Чемпионат Испании. Примера. 5-й тур
Голы: 0:1 – Бен-Йеддер, 11; 1:1 – Марти, 12; 1:2 – Карришу, 21; 1:3 – Бен-Йеддер, 35; 1:4 – Бен-Йеддер, 45; 1:5 – Силва, 49; 1:6 – Сарабия, 59; 2:6 – Саймон, 90.
Источник: Бомбардир.ру