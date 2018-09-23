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    Примера. «Севилья» разгромила «Леванте», забив шесть голов. Промес сыграл 27 минут

    «Севилья» одержала разгромную победу над «Леванте» в матче пятого тура Примеры.

    Хет-триком отметился нападающий Виссам Бен-Йеддер. По голу на свой счет записали Даниэль Карришу, Андре Силва и Пабло Сарабия.

    Полузащитник Квинси Промес вышел на поле на 63-й минуте, заменив Бен-Йеддера.

    Чемпионат Испании. Примера. 5-й тур

    Леванте – Севилья – 2:6 (1:4)

    Голы: 0:1 – Бен-Йеддер, 11; 1:1 – Марти, 12; 1:2 – Карришу, 21; 1:3 – Бен-Йеддер, 35; 1:4 – Бен-Йеддер, 45; 1:5 – Силва, 49; 1:6 – Сарабия, 59; 2:6 – Саймон, 90.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2018 14:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 24 сентября 2018, 19:24

      слабоват Антоша для европы...

      0
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 24 сентября 2018, 06:33

      Так и будет скамейку полировать, а далее прощай сборная

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 17:41

      Выпустили когда уже судьба матча была решена.

      2
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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 23 сентября 2018, 15:48

      Промеска, не позорь Спартак, если хочешь назад, так и скажи, возьмём. Забивает какой-то Бен-Ладен.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 сентября 2018, 15:48

      Тоха какого чёрта ты ушёл . Здесь бы всегда играл бы на своём месте

      4
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      Рейтинг: +34

      kotwoodman 23 сентября 2018, 15:25

      за 3 матча оторвались))

      2
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 23 сентября 2018, 15:02

      Дали дрозда!!

      0
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