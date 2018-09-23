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ФНЛ. «Спартак-2» победил «СКА-Хабаровск», «Зенит-2» проиграл «Балтике»

23 сентября 2018, 15:50
2

«Спартак-2» переиграл «СКА-Хабаровск» в домашнем матче 13-го тура ФНЛ. Победу красно-белым принесли точные удары Александра Руденко и Владислава Пантелеева с пенальти.

В других встречах «Зенит-2» уступил «Балтике», потерпев девятое поражение в сезоне, а «Томь» обыграла «Чертаново».

Россия. Первенство ФНЛ. 13-й тур

Томь – Чертаново – 3:1 ()

Голы: 1:0 – Кузьмичев, 6; 2:0 – Кухарчук, 34; 2:1 – Зиньковский, 66; 3:1 – Макурин, 90+4.

Удаление: Зуйков, 84 – нет.

Спартак-2 – СКА-Хабаровск – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Руденко, 18; 1:1 – Казанков, 82; 2:1 – Пантелеев, 89 (с пенальти).

Зенит-2 – Балтика – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Тишкин, 14.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Спартак-2 Зенит-2 Балтика СКА-Хабаровск Томь Чертаново
Комментарии (2)
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Т34
1537708037
Радимову некогда думать о вверенном ему Зените-2, он переживает за Глушакова. За год столько комментов не давал, сколько выдал их в защиту опального Дениски, за несколько дней.
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zigbert
1537726192
Молодцы, продолжать в том же духе.
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