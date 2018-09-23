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  • Талалаев: «Дзюба – виновник поражения «Спартака» от «Рапида»

Талалаев: «Дзюба – виновник поражения «Спартака» от «Рапида»

23 сентября 2018, 08:12
57

Бывший тренер «Спартака» Андрей Талалаев назвал причины поражения красно-белых от «Рапида» (0:2) в матче группового этапа Лиги Европы. По словам специалиста, московская команда проиграла в этой встрече из-за нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

– Сейчас все ищут виновников поражения «Спартака» в Вене…

– Это Артем Дзюба. Он, пусть и неумышленно, но активно поучаствовал в эпизоде с травмой Самуэля Жиго на «Санкт-Петербург Арене». Француз же сегодня – системообразующий игрок не только в обороне, но и во всей игре «Спартака». Да еще Массимо Каррере приходится перестраивать игру после отъезда Квинси Промеса.

– Жена Дениса Глушакова непричастна?

– Личную жизнь игроков не обсуждаю, но Глушаков – качественный футболист. На сегодняшний день в «Спартаке» мало игроков, которые могут проделать такой объем скоростной работы. Безусловно, молодая поросль «Спартака» перспективна, но для того, чтобы обыгрывать даже твердого европейского середнячка, коим является «Рапид», необходимы опыт и мастерство.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Спартак Зенит Рапид Дзюба Артем Глушаков Денис Жиго Самуэль Талалаев Андрей
Комментарии (57)
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Рубик Докоян
1537681618
Можно только порадоваться, что Талалаев и ему подобные не врачи, такие бы диагнозы ставили...
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Фотон
1537682134
Талалаев вроде всегда адекватным был, (а может просто казался?).
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qawzsexdr
1537682459
А ещё в тот день луна была в созвездии козерога, и это ещё более повлияло
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starche
1537684577
Талдалаю надо учиться закусывать.
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baden69
1537688446
Можно сказать и так: У англичан и америкосов во всем виноват Путин, а у Спартака - Дзюба. Талалаев чем старше становится, тем больше глупости из него прет.
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lysenkoff
1537690022
С Игры за сезон забить не могут тоже без Жиго?))) Без обид тут дело не в Зюбре....
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GM
1537693440
В Спартаке опять разлад? Это Дзюба виноват. Кривоногий футболист? Это Дзюба тихо мстит. По мячу не попадают? Это Дзюба их пугает. Проходной двор у ворот? Это Дзюба, не ипёт!
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Par Mezan
1537697151
Во всём виновато мясо с "душком"..
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ЦСКА 3011
1537699055
Талалаев перекурил. Во всём виновата Севилья, что выкупила Промеса. Да что я гоню , во всём виновата УЕФА, за то , что позволяет выкупать игроков. Опять не то , А вот оно! Во всём виноват Рапид, за то, что Выиграл!!!
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Mirak92
1537706723
Вроде бы взрослый человек,а.....
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