Талалаев: «Дзюба – виновник поражения «Спартака» от «Рапида»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Талалаев назвал причины поражения красно-белых от «Рапида» (0:2) в матче группового этапа Лиги Европы. По словам специалиста, московская команда проиграла в этой встрече из-за нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

– Сейчас все ищут виновников поражения «Спартака» в Вене…

– Это Артем Дзюба. Он, пусть и неумышленно, но активно поучаствовал в эпизоде с травмой Самуэля Жиго на «Санкт-Петербург Арене». Француз же сегодня – системообразующий игрок не только в обороне, но и во всей игре «Спартака». Да еще Массимо Каррере приходится перестраивать игру после отъезда Квинси Промеса.

– Жена Дениса Глушакова непричастна?

– Личную жизнь игроков не обсуждаю, но Глушаков – качественный футболист. На сегодняшний день в «Спартаке» мало игроков, которые могут проделать такой объем скоростной работы. Безусловно, молодая поросль «Спартака» перспективна, но для того, чтобы обыгрывать даже твердого европейского середнячка, коим является «Рапид», необходимы опыт и мастерство.