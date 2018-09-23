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    Талалаев: «Дзюба – виновник поражения «Спартака» от «Рапида»

    Бывший тренер «Спартака» Андрей Талалаев назвал причины поражения красно-белых от «Рапида» (0:2) в матче группового этапа Лиги Европы. По словам специалиста, московская команда проиграла в этой встрече из-за нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

    – Сейчас все ищут виновников поражения «Спартака» в Вене…

    – Это Артем Дзюба. Он, пусть и неумышленно, но активно поучаствовал в эпизоде с травмой Самуэля Жиго на «Санкт-Петербург Арене». Француз же сегодня – системообразующий игрок не только в обороне, но и во всей игре «Спартака». Да еще Массимо Каррере приходится перестраивать игру после отъезда Квинси Промеса.

    – Жена Дениса Глушакова непричастна?

    – Личную жизнь игроков не обсуждаю, но Глушаков – качественный футболист. На сегодняшний день в «Спартаке» мало игроков, которые могут проделать такой объем скоростной работы. Безусловно, молодая поросль «Спартака» перспективна, но для того, чтобы обыгрывать даже твердого европейского середнячка, коим является «Рапид», необходимы опыт и мастерство.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    23.09.2018 08:12
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 25 сентября 2018, 19:00

      Я сначала хотел написать , но потом понял что не могу это комментировать... просто уму непостижимо как можно нести такой бред

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 24 сентября 2018, 14:57

      Сколько "бывших" спартаковцев развелось! И все всё точно знают! Бывший президент, бывший нападающий, одних бывших тренеров уже десяток высказался. Аж жалко Артемку Дзюбова стало.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      tushkanlz 23 сентября 2018, 16:37

      ну,просто ДЕБИЛИЗМ ...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 16:23

      Каждый поймет его слова по своему.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 23 сентября 2018, 15:45

      Вроде бы взрослый человек,а.....

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +709

      monser08 23 сентября 2018, 15:20

      Да там весь Зенит руку приложил, ну и конечно курс австралийского доллара и китайцы тоже не вовремя как то....... всё против Спартака!!! Как жить?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3960

      Kollljan 23 сентября 2018, 13:55

      А главный арбитр того матча. Он виноват! Больше Дзюбы! Талалаев, алё!

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 23 сентября 2018, 13:54

      « — Че такое, Сашок?
      — Людей нет. Где люди?
      — И птицы затихли
      — Талалаев. Всем в укрытие! »
      ДМБ.(С)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 23 сентября 2018, 13:37

      Талалаев перекурил. Во всём виновата Севилья, что выкупила Промеса.
      Да что я гоню , во всём виновата УЕФА, за то , что позволяет выкупать игроков. Опять не то , А вот оно! Во всём виноват Рапид, за то, что Выиграл!!!

      6
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 23 сентября 2018, 13:05

      Во всём виновато мясо с "душком"..

      3
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