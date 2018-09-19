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    Лига чемпионов. «Аякс» разгромил АЕК, «Шахтер» сыграл вничью с «Хоффенхаймом»

    «Шахтер» дома сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 2:2. Голы в составе гостей забили полузащитник Флориан Гриллич и защитник Хавард Нордтвейд. В составе хозяев – защитник Исмаили и форвард Маусол.

    В другом матче АЕК проиграл «Аяксу» со счетом 0:3.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа F. 1-й тур

    Шахтер (Украина) – Хоффенхайм (Германия) – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Гриллитч, 6; 1:1 – Исмаили, 27; 1:2 – Нортвейт, 38; 2:2 – Маусол.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа Е. 1-й тур

    Аякс (Голландия) – АЕК (Греция) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Тальяфико, 46; 2:0 – Ван де Бек, 77; 3:0 – Тальяфико, 90.

    Календарь Лиги чемпионов

    Таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2018 21:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 22:06

      У Шахтера 2- й гол забил Маусол а не Майкон

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