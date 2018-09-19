Лига чемпионов. «Аякс» разгромил АЕК, «Шахтер» сыграл вничью с «Хоффенхаймом»

«Шахтер» дома сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 2:2. Голы в составе гостей забили полузащитник Флориан Гриллич и защитник Хавард Нордтвейд. В составе хозяев – защитник Исмаили и форвард Маусол.
В другом матче АЕК проиграл «Аяксу» со счетом 0:3.
Лига чемпионов. Групповой этап. Группа F. 1-й тур
Шахтер (Украина) – Хоффенхайм (Германия) – 2:2 (1:2)
Голы: 0:1 – Гриллитч, 6; 1:1 – Исмаили, 27; 1:2 – Нортвейт, 38; 2:2 – Маусол.
Лига чемпионов. Групповой этап. Группа Е. 1-й тур
Аякс (Голландия) – АЕК (Греция) – 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Тальяфико, 46; 2:0 – Ван де Бек, 77; 3:0 – Тальяфико, 90.
Источник: Бомбардир.ру