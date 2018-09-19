Наингголан – о победе над «Тоттенхэмом»: «Такие игры быстрее позволят мне набрать форму»

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан рассказал за счет чего его команде удалось одержать победу в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов над «Тоттенхэмом».

«Считаю, что мы заслуженно одержали победу в этой игре, потому что показывали достойный футбол. В отличие от стартовых матчей в Серии А, в Лиге чемпионов мы смогли увеличить темп в концовке встречи. И сделали все хорошо.

Нам надо продолжать упорно трудиться, чтобы добиваться своего результата. Очень важно побеждать в каждой игре, потому что легче двигаться вперед, имея по три очка за матч, а не одно.

Моя форма? Я пока отстаю от графика, так как поздно приступил к предсезонной подготовке. Но такие игры быстрее позволят мне набрать форму», – сказал Наингголан.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 2:1.