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    Наингголан – о победе над «Тоттенхэмом»: «Такие игры быстрее позволят мне набрать форму»

    Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан рассказал за счет чего его команде удалось одержать победу в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов над «Тоттенхэмом».

    «Считаю, что мы заслуженно одержали победу в этой игре, потому что показывали достойный футбол. В отличие от стартовых матчей в Серии А, в Лиге чемпионов мы смогли увеличить темп в концовке встречи. И сделали все хорошо.

    Нам надо продолжать упорно трудиться, чтобы добиваться своего результата. Очень важно побеждать в каждой игре, потому что легче двигаться вперед, имея по три очка за матч, а не одно.

    Моя форма? Я пока отстаю от графика, так как поздно приступил к предсезонной подготовке. Но такие игры быстрее позволят мне набрать форму», – сказал Наингголан.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 2:1.

    Источник: Football Italia

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    19.09.2018 06:52
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