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  • Бекхэм – Ибрагимовичу: «500 голов делают тебя очень, очень старым»

Бекхэм – Ибрагимовичу: «500 голов делают тебя очень, очень старым»

17 сентября 2018, 09:09
9

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм поздравил нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича с отметкой в 500 забитых голов за карьеру.

«Златан, я хочу поздравить тебя. 500 голов! Что за карьера, что за игрок, что за достижение!

Приятно было играть как с тобой, так и против тебя. Приятно быть твоим другом.

500 голов делают тебя очень, очень старым. Но если серьезно, поздравляю, приятель. Над одной вещью тебе нужно поработать, ты немного стесняешься.

Поздравляю, приятель. Невероятный», – сказал Бекхэм.

Ибрагимович стал третьим среди действующих игроков, достигшим такой отметки. Ранее 500 голов забили Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Златан вколотил безумный гол. Очень важный

Источник: Twitter
США. МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Бекхэм Дэвид Ибрагимович Златан
Комментарии (9)
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Рубик Докоян
1537165140
Три футбольных мушкетёра из клуба "500 вам только снится ". Пока есть здоровье и интерес играть, радуйте нас своим мастерством и шикарными голами.
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Фотон
1537166058
Конечно, немолодой уже Златан, но своей игрой, своим отношением к делу даст фору многим из молодых.
Ответить
Sanches 1204
1537166654
Стеснительный это точно)
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bashnat013
1537167034
лучше не забивать
Ответить
Dimon013
1537167086
Достижение супер! Но как он положил этот гол!!!! Просто голищееее, шедевр!!!
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RotBerg
1537167852
Ибра- художник
Ответить
DOCTOR PENALTY
1537173732
Надо догонять Пеле, у него всего 1000!
Ответить
Yarrom89
1537183546
Ибрагимович от скромности точно не умрет!)
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