Бекхэм – Ибрагимовичу: «500 голов делают тебя очень, очень старым»

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм поздравил нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича с отметкой в 500 забитых голов за карьеру.

«Златан, я хочу поздравить тебя. 500 голов! Что за карьера, что за игрок, что за достижение!

Приятно было играть как с тобой, так и против тебя. Приятно быть твоим другом.

500 голов делают тебя очень, очень старым. Но если серьезно, поздравляю, приятель. Над одной вещью тебе нужно поработать, ты немного стесняешься.

Поздравляю, приятель. Невероятный», – сказал Бекхэм.

Ибрагимович стал третьим среди действующих игроков, достигшим такой отметки. Ранее 500 голов забили Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Златан вколотил безумный гол. Очень важный