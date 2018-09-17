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    Бекхэм – Ибрагимовичу: «500 голов делают тебя очень, очень старым»

    Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм поздравил нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича с отметкой в 500 забитых голов за карьеру.

    «Златан, я хочу поздравить тебя. 500 голов! Что за карьера, что за игрок, что за достижение!

    Приятно было играть как с тобой, так и против тебя. Приятно быть твоим другом.

    500 голов делают тебя очень, очень старым. Но если серьезно, поздравляю, приятель. Над одной вещью тебе нужно поработать, ты немного стесняешься.

    Поздравляю, приятель. Невероятный», – сказал Бекхэм.

    Ибрагимович стал третьим среди действующих игроков, достигшим такой отметки. Ранее 500 голов забили Криштиану Роналду и Лионель Месси.

    Златан вколотил безумный гол. Очень важный

    Источник: Twitter

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    17.09.2018 09:09
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 17 сентября 2018, 14:25

      Ибрагимович от скромности точно не умрет!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 17 сентября 2018, 11:42

      Надо догонять Пеле, у него всего 1000!

      2
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      Рейтинг: +100739

      zigbert > DOCTOR PENALTY 17 сентября 2018, 13:36

      А что творилось в Бразилии когда Пеле забил 1000 гол.

      1
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 17 сентября 2018, 10:04

      Ибра- художник

      0
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 17 сентября 2018, 09:51

      Достижение супер! Но как он положил этот гол!!!! Просто голищееее, шедевр!!!

      0
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 17 сентября 2018, 09:50

      лучше не забивать

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 17 сентября 2018, 09:44

      Стеснительный это точно)

      1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 17 сентября 2018, 09:34

      Конечно, немолодой уже Златан, но своей игрой, своим отношением к делу даст фору многим из молодых.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 сентября 2018, 09:19

      Три футбольных мушкетёра из клуба "500 вам только снится ". Пока есть здоровье и интерес играть, радуйте нас своим мастерством и шикарными голами.

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