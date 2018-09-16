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    Златан вколотил безумный гол. Очень важный


    2.8
    Голосов: 6
    16.09.2018 17:10
    Это 500-й мяч в его карьере.

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил классный гол в ворота «Торонто». Форвард откликнулся на заброс Джонатана Дос Сантоса с разворота пяткой переправил мяч в ворота. Классный гол оказался очень важным для шведа: это 500-й результативный удар в его карьере.

    Златан забивал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтде», «ЛА Гэлакси» и сборную Швецию. Среди действующих игроков больше Ибрагимовича забили только Криштиану Роналду и Лионель Месси.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.8 Голосов: 6
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +59

      коб1976 17 сентября 2018, 15:56

      Вопросов к Ибре и его красавцу голу нет никаких. Есть вопрос к автору статьи, нахрена здесь интервью на английском? Мы где живём?

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 17 сентября 2018, 12:30

      зверь конечно...

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 17 сентября 2018, 12:03

      Гол классный Ибра может !

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 17 сентября 2018, 08:06

      Не, не очень важный и совсем не безумный, до лампочки что происходит в нефутбольной стране с отсталым чемпионатом, почему мне кажется что это нужно только очень огрвниченной группе людей ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 > Zubo 17 сентября 2018, 12:29

      отсталый? у них посещаемость больше , чем у нас...

      1
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      Рейтинг: +126

      xxJack 17 сентября 2018, 01:13

      Ван Дамм))

      1
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 16 сентября 2018, 16:35

      Скоро Заболотный так забивать начнёт))

      1
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      Рейтинг: +2529

      Челнинец > RotBerg 16 сентября 2018, 19:29

      Твой Болотный автограф у Ибры возьмет, и на этом все!

      2
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      Рейтинг: +52

      artur 10 > RotBerg 17 сентября 2018, 04:56

      ЗаБАБЛОтный,только за бабло))))

      0
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      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 16 сентября 2018, 16:14

      Автор: «Манчестер Юнайтде» - я ржу)))

      1
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 16 сентября 2018, 16:01

      В стиле ниндзя ))) Красота )

      1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 16 сентября 2018, 15:13

      Жаль что такой гений футбола всегда был в тени лучших. В топ лучших голов года по моему всегда его голы в лидерах

      4
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 16 сентября 2018, 14:39

      истинный профи забил единственно возможным способом

      1
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