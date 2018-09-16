Златан вколотил безумный гол. Очень важный

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил классный гол в ворота «Торонто». Форвард откликнулся на заброс Джонатана Дос Сантоса с разворота пяткой переправил мяч в ворота. Классный гол оказался очень важным для шведа: это 500-й результативный удар в его карьере.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Златан забивал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтде», «ЛА Гэлакси» и сборную Швецию. Среди действующих игроков больше Ибрагимовича забили только Криштиану Роналду и Лионель Месси.