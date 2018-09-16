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Златан вколотил безумный гол. Очень важный

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил классный гол в ворота «Торонто». Форвард откликнулся на заброс Джонатана Дос Сантоса с разворота пяткой переправил мяч в ворота. Классный гол оказался очень важным для шведа: это 500-й результативный удар в его карьере.

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Златан забивал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтде», «ЛА Гэлакси» и сборную Швецию. Среди действующих игроков больше Ибрагимовича забили только Криштиану Роналду и Лионель Месси.

США. МЛС Весь мир
Комментарии (15)
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Eddyson
1537089494
Просто слов нет. Фирменный от Ибры. Таких уже не будет.
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giluxa1963
1537097955
истинный профи забил единственно возможным способом
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KARAT777
1537100032
Жаль что такой гений футбола всегда был в тени лучших. В топ лучших голов года по моему всегда его голы в лидерах
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Mariner
1537102879
В стиле ниндзя ))) Красота )
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GrizzlyD
1537103649
Автор: «Манчестер Юнайтде» - я ржу)))
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RotBerg
1537104945
Скоро Заболотный так забивать начнёт))
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xxJack
1537135983
Ван Дамм))
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Zubo
1537160771
Не, не очень важный и совсем не безумный, до лампочки что происходит в нефутбольной стране с отсталым чемпионатом, почему мне кажется что это нужно только очень огрвниченной группе людей ?
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mihail200606
1537176610
зверь конечно...
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Benifacto
1537215771
Комментарий удален.
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