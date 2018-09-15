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    АПЛ. «Челси» обыграл «Кардифф», «Манчестер Сити» победил «Фулхэм» и другие результаты

    «Челси» выиграл у «Кардиффа» во встрече пятого тура АПЛ благодаря хет-трику полузащитника Эдена Азара и голу хавбека Виллиана.

    В другой игре «Манчестер Сити» победил «Фулхэм». Еще в одном матче «Арсенал» в гостях нанес поражение «Ньюкаслу».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 5-й тур

    Челси – Кардифф – 4:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Бамба, 16; 1:1 – Азар, 37, 2:1 – Азар, 44; 3:1 – Азар, 80 (с пенальти); 4:1 – Виллиан, 83.

    Борнмут – Лестер – 4:2 (3:0)

    Голы: 1:0 – Фрейзер, 19; 2:0 – Фрейзер, 37; 3:0 – Кинг, 41 (с пенальти); 4:0 – Смит, 81; 4:1 – Мэддисон, 88 (с пенальти); 4:2 – Олбрайтон, 89.

    Удаление: нет – Морган, 69.

    Манчестер Сити – Фулхэм – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Сане, 2; 2:0 – Сильва, 21; 3:0 – Стерлинг, 47.

    Ньюкасл – Арсенал – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Джака, 49; 0:2 – Озил, 58; 1:2 – Кларк, 90+1.

    Хаддерсфилд – Кристал Пэлас – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Заха, 38.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2018 18:53
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