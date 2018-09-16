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Судьи
Главный судья:
Джонатан Мосс (Вест-Йоркшир)
Материалы

Челси - Кардифф

15.09.2018, Суббота, 17:00 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Трансляция: Матч ТВ Англия. Премьер-лига, 5 тур Челси - Кардифф
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
38 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Кардифф 1:2 Челси
8 тур
19 октября, суббота 18:00 Челси 4:1 Кардифф
Англия. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
13 февраля, суббота 15:00 Челси 4:1 Кардифф
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 2 4 95:23 +72 98
2. Ливерпуль 38 30 7 1 89:22 +67 97
3. Челси 38 21 9 8 63:39 +24 72
4. Тоттенхэм 38 23 2 13 67:39 +28 71
5. Арсенал 38 21 7 10 73:51 +22 70
6. Манчестер Юн 38 19 9 10 65:54 +11 66
7. Вулверхэмптон 38 16 9 13 47:46 +1 57
8. Эвертон 38 15 9 14 54:46 +8 54
9. Лестер 38 15 7 16 51:48 +3 52
10. Вест Хэм 38 15 7 16 52:55 -3 52
11. Уотфорд 38 14 8 16 52:59 -7 50
12. Кристал Пэлас 38 14 7 17 51:53 -2 49
13. Ньюкасл 38 12 9 17 42:48 -6 45
14. Борнмут 38 13 6 19 56:70 -14 45
15. Бернли 38 11 7 20 45:68 -23 40
16. Саутгемптон 38 9 12 17 45:65 -20 39
17. Брайтон 38 9 9 20 35:60 -25 36
18. Кардифф 38 10 4 24 34:69 -35 34
19. Фулхэм 38 7 5 26 34:81 -47 26
20. Хаддерсфилд 38 3 7 28 22:76 -54 16
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 16 сентября 2018, 09:00

    челси молодцы!!! идем к чемпионству!!!

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    Рейтинг: +14407

    Skull_Boy 15 сентября 2018, 18:43

    Дебилы уже 4-1

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