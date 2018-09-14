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    Нагельсман: «Встреча с «Шахтером» будет захватывающим вызовом для «Хоффенхайма»

    Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман не смог назвать лидеров «Шахтера», отметив командную силу донецкого коллектива.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Хоффенхайм» состоится в среду, 19 сентября, в 19:55 по московскому времени.

    – Безусловно, это интересная группа, в которой выделяется «Манчестер Сити». Однако «Шахтер» – хорошая команда, ко встрече с которой мы будем тщательно готовиться. У донецкого коллектива очень талантливый состав, высокого качества и креативности. Встреча с «Шахтером» будет захватывающим вызовом для «Хоффенхайма».

    – В команде довольно много травмированных. Считаете ли вы, что это может помешать правильной подготовке к противостоянию?

    – Мы делаем все от нас зависящее в данной ситуации. Конечно, нам чуть не пришлось заменить весь стартовый состав, чтобы начать сезон, однако можем рассчитывать на весь коллектив, чтобы компенсировать это.

    – Кого из «Шахтера» могли бы выделить? Кого считаете наиболее опасным исполнителем?

    – Было бы несправедливо выделять отдельного игрока. «Шахтер» – это клуб, который на протяжении многих лет выпускал именитых игроков. Фонсека – большой и опытный тренер, который к тому же говорит на языке восьми бразильских исполнителей. Это всегда большой плюс.

    – Проводить первый матч на выезде – это преимущество для вас? Не боитесь давления трибун?

    – С нетерпением ожидаем наш матч с «Шахтером». Мы очень много работали, чтобы наконец участвовать в групповом этапе Лиги чемпионов, и с радостным волнением ждем предстоящих вызовов. Это то, что дает нам огромную мотивацию.

    Источник: Football.ua

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    14.09.2018 06:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 14 сентября 2018, 07:33

      Шахтер - фаворит.

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