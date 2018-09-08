The Telegraph: Конте рекомендовал Терри Каррере

Ранее «Бомбардир» писал, что бывший защитник сборной Англии Джон Терри близок к подписанию контракта со «Спартаком». По информации СМИ, участие в трансфере принял и экс-тренер «Челси» Антонио Конте.

Итальянец лично советовал игрока главному тренеру красно-белых Массимо Каррере. Конте считает, что Терри без проблем адаптируется к РПЛ.

Конте и Каррера вместе работали в «Ювентусе».

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