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The Telegraph: Конте рекомендовал Терри Каррере

8 сентября 2018, 20:05
6

Ранее «Бомбардир» писал, что бывший защитник сборной Англии Джон Терри близок к подписанию контракта со «Спартаком». По информации СМИ, участие в трансфере принял и экс-тренер «Челси» Антонио Конте.

Итальянец лично советовал игрока главному тренеру красно-белых Массимо Каррере. Конте считает, что Терри без проблем адаптируется к РПЛ.

Конте и Каррера вместе работали в «Ювентусе».

Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

«Не пошутил про Терри и жену и умер». Россия обсуждает топ-трансфер «Спартака»

Источник: Telegraph.co.uk
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Челси Спартак Терри Джон Конте Антонио Каррера Массимо
Комментарии (6)
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Eddyson
1536430125
Один тренер Челси рекомендовал Якина, другой Терри. Хотя в этот раз ощущение, что селекционный отдел Спартака возглавил Трабукки, он же и основной выгодополучатель с трансферов.
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RedWhiteFans2
1536430297
Не бздите, Терри не подведет. Игнашевич тоже тащил коней по полной и не пукал, а делал дело. А Терри - Это легенда. Вперед Спартак!!!!
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zigbert
1536432000
Хотя бы сейчас кое что проясняется. Удачи тебе в Спартаке Джон.
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VVM1964
1536434784
Терри сам себе рекомендация .
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САНЁК17
1536435854
Конте настоящий друг человека,это второй поступок к другу,а его не считали как норм тренером в Челси \жал
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DOCTOR PENALTY
1536441432
Спасибо Конте!
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