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    The Telegraph: Конте рекомендовал Терри Каррере

    Ранее «Бомбардир» писал, что бывший защитник сборной Англии Джон Терри близок к подписанию контракта со «Спартаком». По информации СМИ, участие в трансфере принял и экс-тренер «Челси» Антонио Конте.

    Итальянец лично советовал игрока главному тренеру красно-белых Массимо Каррере. Конте считает, что Терри без проблем адаптируется к РПЛ.

    Конте и Каррера вместе работали в «Ювентусе».

    Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

    «Не пошутил про Терри и жену и умер». Россия обсуждает топ-трансфер «Спартака»

    Источник: Telegraph.co.uk

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    08.09.2018 20:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24274

      DOCTOR PENALTY 9 сентября 2018, 00:17

      Спасибо Конте!

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 8 сентября 2018, 22:44

      Конте настоящий друг человека,это второй поступок к другу,а его не считали как норм тренером в Челси жал

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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 21:40

      Хотя бы сейчас кое что проясняется. Удачи тебе в Спартаке Джон.

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 8 сентября 2018, 21:11

      Не бздите, Терри не подведет. Игнашевич тоже тащил коней по полной и не пукал, а делал дело. А Терри - Это легенда. Вперед Спартак!!!!

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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 8 сентября 2018, 21:08

      Один тренер Челси рекомендовал Якина, другой Терри.
      Хотя в этот раз ощущение, что селекционный отдел Спартака возглавил Трабукки, он же и основной выгодополучатель с трансферов.

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