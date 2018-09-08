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  • Червиченко – о Терри: «С одной стороны, очень прикольно. С другой, насколько это будет нужно «Спартаку», не понимаю»

Червиченко – о Терри: «С одной стороны, очень прикольно. С другой, насколько это будет нужно «Спартаку», не понимаю»

8 сентября 2018, 18:44
19

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что испытывает смешанные чувства от перехода бывшего защитника «Челси» Джона Терри в московский клуб.

Сегодня СМИ сообщили, что красно-белые заключил с 37-летним англичанином контракт до конца этого сезона с возможностью продления еще на год.

«У меня сложные, смешанные чувства. В принципе, после того как хозяин клуба сказал, что «Спартак» выйдет в полуфинал Лиги Европы, этому трансферу удивляться не стоит. С другой стороны, имя блестящее, и футболист был великолепный. Но насколько сейчас он в кондициях, насколько сможет помочь «Спартаку», трудно сказать. На моей памяти это вообще первый англичанин, который будет выступать в России. И не знаю, сможет ли он адаптироваться в нашей стране.

Англичане, конечно, ребята боевые, но Россия для них – это вообще другой мир. Сможет ли его семья жить в России – тоже большой вопрос. Многие сейчас сравнивают этот трансфер с трансфером Маркизио в «Зенит», но, на мой взгляд, итальянцы лучше адаптируются у нас в стране. Ментально итальянцы нам гораздо ближе, Англия – это вообще другой мир.

Если бы он перешeл лет на пять раньше, это был бы грандиозный трансфер. А сейчас можно было бы и Роналдиньо подписать, было бы не менее громко и звучно. Вопрос, сколько пользы в таком трансфере. Смешанные чувства. С одной стороны, очень прикольно, с другой – насколько это будет нужно «Спартаку», не понимаю. Тем более в недавнем интервью владелец клуба сетовал на отсутствие денег для строительства манежа. Думаю, пара сезонных зарплат Терри – это как раз половина манежа», – сказал Червиченко.

Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Терри Джон Червиченко Андрей
Комментарии (19)
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filosof sparty
1536421899
С адаптацией проблем не будет! Он же в Москву приехал. Вот от наших дальних регионов он бы акуел!
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трениришко
1536422253
а что ты построил и кого ты покупал
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Боцман59rus
1536422275
На удивление предельно корректно и по теме - что с тобой, слизняк дождевоЙ.))
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Полная Канистра
1536423736
у него всегда смешанные чувства это как у бабы люблю не люблю может у него ещё менструации происходят от чёрной зависти …. ещё раз пшол нах
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ivany4
1536424553
Вот такие интервью и раздают "иксперты от фонаря" Надо же все собрать в одну кучу, и ничего не сказать!))
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Garrincha58
1536425141
молодцы спартаковцы что смогли договориться с таким игрочищем да он сегодня стар но ведь Игнашевич играл на ЧМ за нашу сборную и в более старшем возрасте и все были довольны а Джону всего 37 и он научит Кутепова и Джикию всем премудростям игры в обороне и это будет огромная польза!!!
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батог
1536425147
Толстый, изволновался весь, аж вспотел!!! Как то все без тебя происходит, не советуются, да??
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RedWhiteFans2
1536430012
Червь поганый дальше своего носа ничего не видит, а когда покажут, язык в жопу засунет.
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zigbert
1536430172
Конечно у Червиченко свои взгляды и как всегда негативные. Но это лишь его предположения а как будет на самом деле никто не знает. Вот только не надо делать отличие англичан от итальянцев. С адаптацией у него проблем не будет.
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Zubo
1536437177
Мне кажется зачётный трансфер не смотря на возраст ... Чемпионат его имя точно украсит.. А там посмотрим..
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