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    Червиченко – о Терри: «С одной стороны, очень прикольно. С другой, насколько это будет нужно «Спартаку», не понимаю»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что испытывает смешанные чувства от перехода бывшего защитника «Челси» Джона Терри в московский клуб.

    Сегодня СМИ сообщили, что красно-белые заключил с 37-летним англичанином контракт до конца этого сезона с возможностью продления еще на год.

    «У меня сложные, смешанные чувства. В принципе, после того как хозяин клуба сказал, что «Спартак» выйдет в полуфинал Лиги Европы, этому трансферу удивляться не стоит. С другой стороны, имя блестящее, и футболист был великолепный. Но насколько сейчас он в кондициях, насколько сможет помочь «Спартаку», трудно сказать. На моей памяти это вообще первый англичанин, который будет выступать в России. И не знаю, сможет ли он адаптироваться в нашей стране.

    Англичане, конечно, ребята боевые, но Россия для них – это вообще другой мир. Сможет ли его семья жить в России – тоже большой вопрос. Многие сейчас сравнивают этот трансфер с трансфером Маркизио в «Зенит», но, на мой взгляд, итальянцы лучше адаптируются у нас в стране. Ментально итальянцы нам гораздо ближе, Англия – это вообще другой мир.

    Если бы он перешeл лет на пять раньше, это был бы грандиозный трансфер. А сейчас можно было бы и Роналдиньо подписать, было бы не менее громко и звучно. Вопрос, сколько пользы в таком трансфере. Смешанные чувства. С одной стороны, очень прикольно, с другой – насколько это будет нужно «Спартаку», не понимаю. Тем более в недавнем интервью владелец клуба сетовал на отсутствие денег для строительства манежа. Думаю, пара сезонных зарплат Терри – это как раз половина манежа», – сказал Червиченко.

    Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.09.2018 18:44
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3795

      serppion 9 сентября 2018, 03:53

      Этот день надо отметить! Я в первый раз согласен с Червяком.

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 9 сентября 2018, 00:20

      Зловоние завоняло.

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 8 сентября 2018, 23:06

      Мне кажется зачётный трансфер не смотря на возраст ... Чемпионат его имя точно украсит.. А там посмотрим..

      3
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 8 сентября 2018, 21:51

      опять червяк начал гнить. а сам то в свое правление кого приводил в Спартак. неадекватный ты червячок

      0
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 21:09

      Конечно у Червиченко свои взгляды и как всегда негативные. Но это лишь его предположения а как будет на самом деле никто не знает. Вот только не надо делать отличие англичан от итальянцев. С адаптацией у него проблем не будет.

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 8 сентября 2018, 21:06

      Червь поганый дальше своего носа ничего не видит, а когда покажут, язык в жопу засунет.

      1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 8 сентября 2018, 21:02

      Червиченко, как всегда, ни чё не понимает.

      1
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      Рейтинг: +6311

      порт 8 сентября 2018, 20:38

      Для музея сойдёт.

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 8 сентября 2018, 20:12

      Промес ушёл, Терри пришёл. Странные конвульсии Спартака. Посмотрим на трансферное окно зимой. Чем ещё "удивит" Спартак. А как по мне, с таким бартером Спартак чемпионом не будет. Посмотрим?

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      Рейтинг: +387

      Vizual 8 сентября 2018, 19:58

      Вспоминать аж дурно кого Червяк в Спартак тянул

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