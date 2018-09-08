Червиченко – о Терри: «С одной стороны, очень прикольно. С другой, насколько это будет нужно «Спартаку», не понимаю»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что испытывает смешанные чувства от перехода бывшего защитника «Челси» Джона Терри в московский клуб.

Сегодня СМИ сообщили, что красно-белые заключил с 37-летним англичанином контракт до конца этого сезона с возможностью продления еще на год.

«У меня сложные, смешанные чувства. В принципе, после того как хозяин клуба сказал, что «Спартак» выйдет в полуфинал Лиги Европы, этому трансферу удивляться не стоит. С другой стороны, имя блестящее, и футболист был великолепный. Но насколько сейчас он в кондициях, насколько сможет помочь «Спартаку», трудно сказать. На моей памяти это вообще первый англичанин, который будет выступать в России. И не знаю, сможет ли он адаптироваться в нашей стране.

Англичане, конечно, ребята боевые, но Россия для них – это вообще другой мир. Сможет ли его семья жить в России – тоже большой вопрос. Многие сейчас сравнивают этот трансфер с трансфером Маркизио в «Зенит», но, на мой взгляд, итальянцы лучше адаптируются у нас в стране. Ментально итальянцы нам гораздо ближе, Англия – это вообще другой мир.

Если бы он перешeл лет на пять раньше, это был бы грандиозный трансфер. А сейчас можно было бы и Роналдиньо подписать, было бы не менее громко и звучно. Вопрос, сколько пользы в таком трансфере. Смешанные чувства. С одной стороны, очень прикольно, с другой – насколько это будет нужно «Спартаку», не понимаю. Тем более в недавнем интервью владелец клуба сетовал на отсутствие денег для строительства манежа. Думаю, пара сезонных зарплат Терри – это как раз половина манежа», – сказал Червиченко.

Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось