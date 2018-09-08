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    Журналист Sky Sport: «Терри готов подписать контракт со «Спартаком»

    Журналист Sky Sport Анжело Манджианте подтвердил информацию о переходе в «Спартак» бывшего защитника «Челси» Джона Терри.

    Ранее сообщалось, что англичанин прошел медосмотр для московского клуба и заключит контракт по схеме «1+1».

    «Джон Терри сейчас проходит медобследование в Риме, в медицинском центре «Вилла Стюарт». Он готов подписать контракт со «Спартаком» сроком на один год», – написал Манджианте в твиттере.

    В прошлом сезоне 37-летний Терри выступал за «Астон Виллу». Провел 36 матчей, забил один гол, сделал одну результативную передачу и заработал две желтые карточки.

    Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

    Источник: Twitter

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    08.09.2018 13:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 17:45

      Этим приобретением Спартак думается ничего не потеряет.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 8 сентября 2018, 13:43

      Да ладно!

      2
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Добрый Бобер 8 сентября 2018, 13:51

      Да гонево!))
      Хотя ..за Спартак приятно.
      Хоть на кумира посмотрим.

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