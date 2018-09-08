Журналист Sky Sport: «Терри готов подписать контракт со «Спартаком»

Журналист Sky Sport Анжело Манджианте подтвердил информацию о переходе в «Спартак» бывшего защитника «Челси» Джона Терри.
Ранее сообщалось, что англичанин прошел медосмотр для московского клуба и заключит контракт по схеме «1+1».
«Джон Терри сейчас проходит медобследование в Риме, в медицинском центре «Вилла Стюарт». Он готов подписать контракт со «Спартаком» сроком на один год», – написал Манджианте в твиттере.
В прошлом сезоне 37-летний Терри выступал за «Астон Виллу». Провел 36 матчей, забил один гол, сделал одну результативную передачу и заработал две желтые карточки.
Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось
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