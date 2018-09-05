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    Дрогба вернулся в «Челси» в качестве посла титульного спонсора клуба

    Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба вернулся в лондонский клуб в качестве посла титульного спонсора Yokohama Tyres.

    Дрогба присоединился к официальному партнеру клуба в рамках новой инициативы «Езда для большего». Кампания пройдет во Франции, Индии, Малайзии, Португалии, Испании и Вьетнаме.

    «Челси» был огромной частью моей жизни и карьеры, и я с гордостью продолжу популяризировать клуб по всему миру. Я с нетерпением жду начала этой кампании, а также встречи с сообществом Yokohama и поклонниками синих в каждом из этих регионов», – рассказа Дрогба на презентации, которая состоялась во Вьетнаме.

    Источник: ФК «Челси»

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    05.09.2018 07:54
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