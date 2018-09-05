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    УЕФА может пересмотреть правило выездного гола. Об этом союз попросили тренеры клубов

    4 сентября УЕФА провел встречу с представителями топ-тренеров Европы, они попросили союз пересмотреть правило выездного гола.

    Сейчас при ничейном результате в двухмачтовом противостоянии преимущество получает команда, забившая больше голов на выезде. Тренеры считают, что в современном футболе забить в гостях не так сложно, как раньше.

    В УЕФА заявили, что обсудят этот вопрос.

    В мероприятии приняли участие Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Карло Анчелотти («Наполи»), Рафаэль Бенитес («Ньюкасл»), Арсен Венгер (без клуба), Руди Гарсия («Марсель»), Сенол Гюнеш («Бешикташ»), Сержиу Консейсау («Порту»), Хулен Лопетеги («Реал»), Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»), Томас Тухель («ПСЖ»), Паулу Фонсека («Шахтер») и Унаи Эмери («Арсенал»).

    Источник: Reuters

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    05.09.2018 00:16
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 5 сентября 2018, 09:34

      Автобусники сопротивляются...)))

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 5 сентября 2018, 09:27

      Опять 25. может хватит пока с реформами. На данном этапе уже ввели все необходимые изменения, что напрашивались годами - водопой при жаре, 4-я замена в доп. время, спрей, систему ВАР. Сейчас главное ВАР довести до ума. А всё прочее - это бред, так они ещё хотят дров подкинуть.
      Правило выездного гола - это одна из основ духа футбола, куда ж его отменять-то. Согласен с остальными, что выездные голы не должны учитываться в доп. время, это да, но в основное оставить всё по-старому. Топ-клубы пытаются протянуть своё лобби, дабы легче было играть с командами обороняющегося типа.
      Если это правило отменят, то может резко возрасти кол-во игр с доп. временем, а это доп. нагрузка для игроков. Буду долго смеяться, если потом начнут уже на это жаловаться. Нечего улучшать то, что и так работает.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 5 сентября 2018, 09:22

      Если совсем убрать правило выездного гола ,количество матчей с доп. временем увеличится. Правильней будет отменить этот гол в доп. время.

      4
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 5 сентября 2018, 08:07

      Ферги всех этих нытиков и в том числе бы УЕФА послал бы в жопу!!!

      1
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      Рейтинг: +152

      Йохн Год 5 сентября 2018, 07:42

      Это снова вода на мельничное колесо крупных клубов. Они должны отбивать деньги за непомерно дорогих игроков. А то представьте себе: условный МЮ играет дома с условным Анжи 1:1, а дома Анжи встаёт всей командой в защиту и отбивается на 0:0. Это же не порядок!

      2
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      Рейтинг: +179

      Drezden85 5 сентября 2018, 06:47

      Че за бред вообще?! Если уж так легко стало забивать мячи ( а не голы бл***) в гостях, так пусть твоя команда точно также тоже забивает и выигрывает по разнице гостевых голов........Такое впечатление складывается что это просто нытье неудачников....

      5
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 5 сентября 2018, 06:30

      А как быть? А при победах хозяев? Скажем 6:0 и 0:1. Переигровка? А доп.окна для игры и доп.игры для команд? Мутно это всё, как-то.
      С другой стороны доп.игры это доп. трансляции футбольных матчей. А это деньги для УЕФА, и немалые. Вспоминаем В.И.Ленина "Если прибыль составляет 300%, нет такого преступления, на которое не пойдёт капиталист". Мутно это всё.

      1
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      Рейтинг: +203

      Deniskl > +50/-50 5 сентября 2018, 07:01

      В этом случае общий счёт будет 6:1, вот и всё! Вопрос в том как будут определять победителя при счете 2:1 в гостях и 1:0 дома!?

      2
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер > Deniskl 5 сентября 2018, 08:37

      Доп. время и пенальти.

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 5 сентября 2018, 06:10

      Либо вообще в каждом матче плей-офф играть до победного, без ничьих

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 5 сентября 2018, 05:28

      Давно пора уже... Забить гол в гостях, показать красивую атакующую игру, а дома осесть у своих ворот и на нулевую ничейку сгонять... Я против этого!

      2
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 5 сентября 2018, 04:55

      чо не придумают,лишь бы не работать

      0
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