УЕФА может пересмотреть правило выездного гола. Об этом союз попросили тренеры клубов

4 сентября УЕФА провел встречу с представителями топ-тренеров Европы, они попросили союз пересмотреть правило выездного гола.

Сейчас при ничейном результате в двухмачтовом противостоянии преимущество получает команда, забившая больше голов на выезде. Тренеры считают, что в современном футболе забить в гостях не так сложно, как раньше.

В УЕФА заявили, что обсудят этот вопрос.

В мероприятии приняли участие Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Карло Анчелотти («Наполи»), Рафаэль Бенитес («Ньюкасл»), Арсен Венгер (без клуба), Руди Гарсия («Марсель»), Сенол Гюнеш («Бешикташ»), Сержиу Консейсау («Порту»), Хулен Лопетеги («Реал»), Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»), Томас Тухель («ПСЖ»), Паулу Фонсека («Шахтер») и Унаи Эмери («Арсенал»).