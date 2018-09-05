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  • УЕФА может пересмотреть правило выездного гола. Об этом союз попросили тренеры клубов

УЕФА может пересмотреть правило выездного гола. Об этом союз попросили тренеры клубов

5 сентября 2018, 00:16
29

4 сентября УЕФА провел встречу с представителями топ-тренеров Европы, они попросили союз пересмотреть правило выездного гола.

Сейчас при ничейном результате в двухмачтовом противостоянии преимущество получает команда, забившая больше голов на выезде. Тренеры считают, что в современном футболе забить в гостях не так сложно, как раньше.

В УЕФА заявили, что обсудят этот вопрос.

В мероприятии приняли участие Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Карло Анчелотти («Наполи»), Рафаэль Бенитес («Ньюкасл»), Арсен Венгер (без клуба), Руди Гарсия («Марсель»), Сенол Гюнеш («Бешикташ»), Сержиу Консейсау («Порту»), Хулен Лопетеги («Реал»), Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»), Томас Тухель («ПСЖ»), Паулу Фонсека («Шахтер») и Унаи Эмери («Арсенал»).

Источник: Reuters
Европа
Комментарии (29)
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GoldPlayFIFARus9
1536098057
Как по мне,надо реформировать так: если команды сыграли с зеркальным счётом и играют доп. время, то тогда нужно отменить выездной гол. Ибо если забьёт гостевая,до хозяевам нужно будет забивать уже 2 гола,что не правильно в принципе, ибо у них не было такого преимущества(в 30 минут), для того чтобы забить гостям на выезде
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СОКОЛ САРАТОВ
1536100643
им может и не сложно а другим
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XaXatyn
1536101198
Может не стоит
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ribavadim
1536109772
А зачем убивать интерес?
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Ден71
1536110115
Европа играя в атакующий футбол, которой не важно где играть дома или в гостях, сново под себя правила делает, убивая тем самым команды которые играю от обороны на контратаках.
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Superviser77
1536114505
Давно пора уже... Забить гол в гостях, показать красивую атакующую игру, а дома осесть у своих ворот и на нулевую ничейку сгонять... Я против этого!
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Drezden85
1536119251
Че за бред вообще?! Если уж так легко стало забивать мячи ( а не голы бл***) в гостях, так пусть твоя команда точно также тоже забивает и выигрывает по разнице гостевых голов........Такое впечатление складывается что это просто нытье неудачников....
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Йохн Год
1536122529
Это снова вода на мельничное колесо крупных клубов. Они должны отбивать деньги за непомерно дорогих игроков. А то представьте себе: условный МЮ играет дома с условным Анжи 1:1, а дома Анжи встаёт всей командой в защиту и отбивается на 0:0. Это же не порядок!
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zigbert
1536128562
Если совсем убрать правило выездного гола ,количество матчей с доп. временем увеличится. Правильней будет отменить этот гол в доп. время.
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Cules2013
1536128848
Опять 25. может хватит пока с реформами. На данном этапе уже ввели все необходимые изменения, что напрашивались годами - водопой при жаре, 4-я замена в доп. время, спрей, систему ВАР. Сейчас главное ВАР довести до ума. А всё прочее - это бред, так они ещё хотят дров подкинуть. Правило выездного гола - это одна из основ духа футбола, куда ж его отменять-то. Согласен с остальными, что выездные голы не должны учитываться в доп. время, это да, но в основное оставить всё по-старому. Топ-клубы пытаются протянуть своё лобби, дабы легче было играть с командами обороняющегося типа. Если это правило отменят, то может резко возрасти кол-во игр с доп. временем, а это доп. нагрузка для игроков. Буду долго смеяться, если потом начнут уже на это жаловаться. Нечего улучшать то, что и так работает.
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