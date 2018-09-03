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    МЛС. Руни забил гол и отдал две результативные передачи в матче с «Атлантой»

    Завершился очередной матч регулярного чемпионата МЛС, в котором встречались «Ди Си Юнайтед» и «Атланта Юнайтед». Игра закончилась со счетом 3:1.

    Капитан «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни принял участие во всех голах своей команды. На 29-й минуте 32-летний форвард отдал результативный пас Лусиано Акосте. В начале второго тайма Руни реализовал пенальти, а на 77-й минуте снова ассистировал Акосте.

    В 11 матчах на счету Руни четыре гола и пять результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2018 10:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2888

      absent32 3 сентября 2018, 11:43

      Руни жжет))))

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