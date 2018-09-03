Белоус: «Интересно, хотел ли Семин видеть Хеведеса в «Локомотиве» или просто не возражал»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус оценил трансферную политику железнодорожников этим летом.

«Крыховяк, конечно, неплохой футболист, но по статусу этот трансфер несопоставим с приездом в Россию того же Халка. Все видели, как выступила сборная Польши, за которую играл Гжегож, на прошедшем чемпионате мира – она была одной из худших.

Что касается Хеведеса, то его я также не считаю самым выдающимся футболистом. Но для глубины скамейки неплохо, посмотрим, как его будет использовать Семин. И хотелось бы понимать, хотел ли Юрий Палыч видеть его в своей команде или просто не возражал», – сказал Белоус.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Локомотив» закончился со счетом 2:1. Железнодорожники имеют на своем счету восемь очков. Они идут на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.