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    Белоус: «Интересно, хотел ли Семин видеть Хеведеса в «Локомотиве» или просто не возражал»

    Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус оценил трансферную политику железнодорожников этим летом.

    «Крыховяк, конечно, неплохой футболист, но по статусу этот трансфер несопоставим с приездом в Россию того же Халка. Все видели, как выступила сборная Польши, за которую играл Гжегож, на прошедшем чемпионате мира – она была одной из худших.

    Что касается Хеведеса, то его я также не считаю самым выдающимся футболистом. Но для глубины скамейки неплохо, посмотрим, как его будет использовать Семин. И хотелось бы понимать, хотел ли Юрий Палыч видеть его в своей команде или просто не возражал», – сказал Белоус.

    Матч шестого тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Локомотив» закончился со счетом 2:1. Железнодорожники имеют на своем счету восемь очков. Они идут на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Известия

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    03.09.2018 07:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 11:14

      Со стороны всегда проще рассуждать. Надо быть внутри команды.

      1
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      Рейтинг: +846

      sined1951 3 сентября 2018, 23:16

      Это не главная проблема Локо и обсуждать здесь нечего. Надо обсуждать причины слабой игры команды.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 сентября 2018, 15:11

      кивнул значит нужен зачем лишние слова тренеру

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 сентября 2018, 09:11

      Окончательное решение по трансферу в "Локо" принимает совет директоров, выслушав главного тренера, спортивного директора и президента клуба.

      5
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 3 сентября 2018, 08:54

      Штофельхаус,Геркус,Хеведес,Гжегож- это вообще российский футбол?))

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > Антон bx14e 3 сентября 2018, 14:36

      К сожалению, ни российского, ни другого футбола в топ-футбольных странах уже давно не существует! По моему мнению, это надо прекращать, что приведёт, к сожалению, к снижению уровня игры повсеместно на много лет, или создать специальную европейскую лигу, в которой смешать, допустим, по 5 команд из каждой из стран, поделить их на зоны, разыгрывать круговые турниры, примерно, как Лига Чемпионов, но более длительные. Но это - бред, т.к дорого и не решит проблемы легионеров. Так что, хаваем то, что дают!

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Антон bx14e 3 сентября 2018, 20:43

      Михалик, Махатадзе...да и Семин не на -ов кончается

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