«Зенит» – самый посещаемый клуб России, «Спартак» – второй. ЦСКА не попал в десятку

Стали известны 12 самых посещаемых команд России в нынешнем сезоне.
На данный момент рейтинг возглавляет «Зенит» с показателем 46 275 зрителей в среднем за игру. Второе и третье места занимают «Спартак» и «Краснодар» соответственно.
В рейтинг вошли три клуба из ФНЛ.
Топ-12 самых посещаемых команд России
1. «Зенит» – 46275 зрителей
2. «Спартак» – 35889
3. «Краснодар» – 34302
4. «Крылья Советов» – 31240
5. «Ротор» – 28670
6. «Ростов» – 26937
7. «Мордовия» – 25223
8. «Нижний Новгород» – 23180
9. «Рубин» – 21418
10. «Локомотив» – 18363
11. ЦСКА – 17516
12. «Урал» – 17474.
Источник: «Спорт-Экспресс»