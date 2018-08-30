«Зенит» – самый посещаемый клуб России, «Спартак» – второй. ЦСКА не попал в десятку

Стали известны 12 самых посещаемых команд России в нынешнем сезоне.

На данный момент рейтинг возглавляет «Зенит» с показателем 46 275 зрителей в среднем за игру. Второе и третье места занимают «Спартак» и «Краснодар» соответственно.

В рейтинг вошли три клуба из ФНЛ.

Топ-12 самых посещаемых команд России

1. «Зенит» – 46275 зрителей

2. «Спартак» – 35889

3. «Краснодар» – 34302

4. «Крылья Советов» – 31240

5. «Ротор» – 28670

6. «Ростов» – 26937

7. «Мордовия» – 25223

8. «Нижний Новгород» – 23180

9. «Рубин» – 21418

10. «Локомотив» – 18363

11. ЦСКА – 17516

12. «Урал» – 17474.