Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» – самый посещаемый клуб России, «Спартак» – второй. ЦСКА не попал в десятку

«Зенит» – самый посещаемый клуб России, «Спартак» – второй. ЦСКА не попал в десятку

30 августа 2018, 14:34
82

Стали известны 12 самых посещаемых команд России в нынешнем сезоне.

На данный момент рейтинг возглавляет «Зенит» с показателем 46 275 зрителей в среднем за игру. Второе и третье места занимают «Спартак» и «Краснодар» соответственно.

В рейтинг вошли три клуба из ФНЛ.

Топ-12 самых посещаемых команд России

1. «Зенит» – 46275 зрителей

2. «Спартак» – 35889

3. «Краснодар» – 34302

4. «Крылья Советов» – 31240

5. «Ротор» – 28670

6. «Ростов» – 26937

7. «Мордовия» – 25223

8. «Нижний Новгород» – 23180

9. «Рубин» – 21418

10. «Локомотив» – 18363

11. ЦСКА – 17516

12. «Урал» – 17474.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Зенит Спартак Краснодар Крылья Советов Ротор Мордовия Ростов Нижний Новгород Рубин Локомотив ЦСКА Урал
Комментарии (82)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
МЯСНОЙ Я
1535629769
Первое) У бакланов максимум 1200-1500 пьяных фанатов,а остальные манекены! Второе) Спартак был всю жизнь самой посещаемой командой и будет! Третье) У коней 17к много,у них от силы 150 фанатов)))
Ответить
Мары
1535631003
Я так понимаю здесь обсуждается посещение стадионов. Ну если учесть, что стадион в Питере по вместимости больше, одна команда на весь город (Тосно и то убили нелюди), рейтинг имеет право на жизнь. А если обсуждать боление за тот или иной клуб по регионам, то Зенит совершенно точно возглавит антирейтинг клубов со своими манекенами на трибунах в проходных матчах и со своим искренним непониманием почему Газпром не имеет права спонсировать какой бы то не было клуб , в стране.
Ответить
Тraumtanzеr
1535633600
Всем известно, что газпром билеты раздает и это правда. Ну а вообще, все зависит от вместимости чаши. Дайте Спартаку лужники обратно, забьются под завязку.
Ответить
prezent2017
1535633748
С конями все ясно, иудеи за свой клуп болеть не хотят, а кто еще их смотреть пойдет? А вот Ротор дает посещаемость! Как их губер заштанный не может денег выделить, чтобы они в хвосте ФНЛ не плелись. Уралу же тренера надо менять. СРОЧНО!
Ответить
BRO_football
1535635277
Как-то странно делать статистику посещения матчей основываясь лишь на 5 турах РПЛ и 8 турах ФНЛ. Гораздо объективнее было бы составлять такой топ в конце сезона. А теперь рассмотрим причины такой посещаемости. Зенит - одна команда на весь город с населением в 5,3 млн человек. За Спартак болеют только старые пердуны, заставшие их триумф в 90-ые. Краснодар - в целом всё отлично организовано (претензий нет). Крылья Советов, Ротор, Ростов, Мордовия, Нижний Новгород, Урал - люди после ЧМ пришли тупо на новый красивый стадион посмотреть, и футбол их не интересует. Очень скоро поток болельщиков у этих команд пойдёт на спад. Рубин - очень странно видеть эту команду в топе, особенно после новостей об антирекордах посещаемости (прошлый сезон в матче со СКА-Хабаровском - 3112 человек). Локомотив - возможно у болельщиков стадион рядом с домом расположен, поэтому и ходят. А если серьёзно, то Локомотив и Кубок России выигрывал, и чемпионат, и в Лиге чемпионов будет участвовать. Титулы есть, а с посещаемостью всё равно всё плохо. ЦСКА - недооценён, посещаемость может быть и больше. Сказывается конкуренция с другими московскими клубами.
Ответить
kolyaromashov
1535637045
Хотите прокачать свое тело, сделать его красивым как у спортсменов ? Знакомый рассказал как подкачать тело не ходя в тренажерку и не сидя на изнурительных диетах,поверьте это самый инновационный способ. вот мой результат за две недели --- http://miblog.2sms.ru
Ответить
h3LL1k
1535637368
приятно видеть Ротор в пятёрке желаю в скором времени этому клубу выйти РПЛ! то чувство когда на Ротор из фнл больше ходит народу чем на действующего чемпиона страны XD +10к респект!
Ответить
OfaZavr
1535641001
очень радует такая статистика и посещаемость у клубов. хотелось чтобы так было и дальше. а лучше чтобы еще росла)
Ответить
polozovs
1535641344
складывается ощущение, что считал или Вилков или Газпром-Медиа
Ответить
portero
1535656758
ну если Зенит будет играть как сегодня с Мольде, то посещаемость будет как у ЦСКА
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
2
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
1
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
3
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
10
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
Вчера, 18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 18:18
23
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
Вчера, 18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
Вчера, 17:40
6
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
Вчера, 17:28
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+