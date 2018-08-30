Милевский ведет переговоры о переходе в венгерскую «Кишварду»

Экс-нападающий киевского «Динамо» и «Тосно» Артем Милевский близок к переезду в Венгрию.

33-летний футболист ведет переговоры о переходе в «Кишварду». После шести туров текущего чемпионата Венгрии команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

В составе венгерского клуба играют соотечественники Милевского Антон Шиндер (экс-«Амкар»), Темур Парцвания, Роман Карасюк и Богдан Мельник.

Последним клубом Милевского было «Динамо-Брест», где он играл с июля 2017-го по июль 2018-го.