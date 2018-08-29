Погребняк – игрок «Урала»

«Урал» на своем официальном сайте объявил о подписания контракт с нападающим Павлом Погребняком. О сроках соглашения с 34-летним футболистом не сообщается.

Сезон-2017/18 форвард начинал в «Динамо», но в феврале перешел в «Тосно». За клуб из ленинградской области игрок провел восемь матчей и забил четыре гола. В апреле получил тяжелую травму в полуфинальной встрече Кубка России со «Спартаком» и выбыл на длительный срок.

В своей карьере Погребняк также защищал цвета «Спартака», «Томи», «Зенита», «Штутгарта», «Фулхэма» и «Рединга».