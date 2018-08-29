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Погребняк – игрок «Урала»

29 августа 2018, 15:11
13

«Урал» на своем официальном сайте объявил о подписания контракт с нападающим Павлом Погребняком. О сроках соглашения с 34-летним футболистом не сообщается.

Сезон-2017/18 форвард начинал в «Динамо», но в феврале перешел в «Тосно». За клуб из ленинградской области игрок провел восемь матчей и забил четыре гола. В апреле получил тяжелую травму в полуфинальной встрече Кубка России со «Спартаком» и выбыл на длительный срок.

В своей карьере Погребняк также защищал цвета «Спартака», «Томи», «Зенита», «Штутгарта», «Фулхэма» и «Рединга».

Источник: ФК «Урал»
Россия. Премьер-лига Урал Погребняк Павел
Комментарии (13)
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Project Бабангида
1535545210
костюм индейца, экзотично на фоне майки урала контрастирует
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life85
1535545285
Как они все на него ведутся ???
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Боцман59rus
1535545441
Пашка - деревяшка.))) -безответная любовь к Спартаку, принесла плоды, какую никакую, а сделал себе карьеру... Феде и не снилась такая.)))
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Путник 13
1535545735
Зачем??
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FanatSerj
1535548431
он что пля бесконечный? Это тот случай, когда ты уже САМ устал от футболиста, а он все играет и играет. Паша,тебе что скамейки в Динамо не хватило? лавры в Тосно ? вот неугомонный. Отмените уже лимит, мать вашу, сколько можно смотреть это одно и тоже мыло.
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Полная Канистра
1535554026
это конечная остановка сказала кондукторша трамвая. Все игроки урала останутся без зарплаты всё уйдёт пашеньке
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Artemka69
1535556770
Еще одну команду на контракт развел!!!)))
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plehanov6
1535562539
Это-то чудовище зачем нужно?! Это уже давно отработанный материал. Господин Иванов сделал огромную ошибку! Дай Бог, чтобы я оказался не прав!!!
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Krossmen73
1535564800
Из очень осторожного оптимизма можно предположить что Погребняк попытается совершить камбэк аналогичный тому что сделал в своё время Булыкин,которого тоже все списали.А он стал лучшим бомбардиром в Голландии примерно в таком же возрасте как и Павел.Хотя у нас далеко не Голландия...В любом случае любопытно будет посмотреть что из этого получится.Удачи!
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zigbert
1535564931
Лавочный вариант.
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