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    Лига 1. «Дижон» забил четыре гола «Ницце», «Амьен» разгромил «Реймс»

    «Дижон» разгромил «Ниццу» в матче 3-го тура Лиги 1 со счетом 4:0. «Дижон» набрал 9 очков и поднялся на вторую строчку в таблице. «Ницца» с 1 очком занимает 16-ю строчку.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 3-й тур

    Монпелье – Сент-Этьен – 0:0

    Тулуза – Ним – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Градель (с пенальти), 80.

    Нереализованный пенальти: Градель, 38 – нет.

    Ницца – Дижон – 0:4 (0:0)

    Голы: 0:1 – Агьерд, 67; 0:2 – Хаддади, 83; 0:3 – Кейта, 86; 0:4 – Кейта, 86.

    Амьен – Реймс – 4:0 10:0)

    Голы: 1:0 – Гнахор, 22; 2:0 – Годдос, 59; 3:0 – Конате, 67; 4:0 – Конате, 73; 4:1 – Кафаро, 85.

    Удаление: нет – Метанир, 36.

    Нант – Кан – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кривелли, 37; 1:1 – Сала, 80.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2018 22:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 26 августа 2018, 00:28

      Ницца тухнет на лету. И Балотелли хотят спихнуть. Тяжко будет курортникам в этом игровом цикле.

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