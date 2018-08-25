Лига 1. «Дижон» забил четыре гола «Ницце», «Амьен» разгромил «Реймс»

«Дижон» разгромил «Ниццу» в матче 3-го тура Лиги 1 со счетом 4:0. «Дижон» набрал 9 очков и поднялся на вторую строчку в таблице. «Ницца» с 1 очком занимает 16-ю строчку.

Чемпионат Франции. Лига 1. 3-й тур

Монпелье – Сент-Этьен – 0:0

Тулуза – Ним – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Градель (с пенальти), 80.

Нереализованный пенальти: Градель, 38 – нет.

Ницца – Дижон – 0:4 (0:0)

Голы: 0:1 – Агьерд, 67; 0:2 – Хаддади, 83; 0:3 – Кейта, 86; 0:4 – Кейта, 86.

Амьен – Реймс – 4:0 10:0)

Голы: 1:0 – Гнахор, 22; 2:0 – Годдос, 59; 3:0 – Конате, 67; 4:0 – Конате, 73; 4:1 – Кафаро, 85.

Удаление: нет – Метанир, 36.

Нант – Кан – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кривелли, 37; 1:1 – Сала, 80.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1