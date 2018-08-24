Чернышов: «Ташаев должен выходить и играть с «Динамо». Ничего страшного в его переходе в «Спартак» нет»

Экс-защитник «Динамо» и «Спартака» Андрей Чернышов ждет атакующего футбола в матче между командами в пятом туре РПЛ. По его мнению, стоит ожидать большого количества голов.

Также Чернышов заявил, что полузащитник красно-белых Александр Ташаев должен принять участие в субботней игре, несмотря на его скандальный переход из «Динамо» в «Спартак» этим летом.

«Это прекрасно, что билеты все проданы. Ожидаем увидеть хороший атакующий футбол с обеих сторон. «Спартак» в прошлом сезоне не смог победить «Динамо», это дополнительная мотивация для красно-белых. «Динамо» после крупной победы над «Уфой» чувствует себя уверенно и готово к битве. Прогнозы в дерби делать сложно, поэтому предположу, что будет много забитых мячей.

Ташаев – игрок «Спартака», должен выходить и играть, если конечно тренер поставит в стартовый состав. У него есть контракт и его надо выполнять. Он не первый игрок, совершивший такой переход и ничего страшного в этом нет», – сказал Чернышов.

Встреча «Спартак» – «Динамо» состоится в субботу, 25 августа, на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.