Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чернышов: «Ташаев должен выходить и играть с «Динамо». Ничего страшного в его переходе в «Спартак» нет»

    Экс-защитник «Динамо» и «Спартака» Андрей Чернышов ждет атакующего футбола в матче между командами в пятом туре РПЛ. По его мнению, стоит ожидать большого количества голов.

    Также Чернышов заявил, что полузащитник красно-белых Александр Ташаев должен принять участие в субботней игре, несмотря на его скандальный переход из «Динамо» в «Спартак» этим летом.

    «Это прекрасно, что билеты все проданы. Ожидаем увидеть хороший атакующий футбол с обеих сторон. «Спартак» в прошлом сезоне не смог победить «Динамо», это дополнительная мотивация для красно-белых. «Динамо» после крупной победы над «Уфой» чувствует себя уверенно и готово к битве. Прогнозы в дерби делать сложно, поэтому предположу, что будет много забитых мячей.

    Ташаев – игрок «Спартака», должен выходить и играть, если конечно тренер поставит в стартовый состав. У него есть контракт и его надо выполнять. Он не первый игрок, совершивший такой переход и ничего страшного в этом нет», – сказал Чернышов.

    Встреча «Спартак» – «Динамо» состоится в субботу, 25 августа, на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.08.2018 17:12
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 08:53

      В матче должны участвовать сильнейшие на данный момент.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 августа 2018, 19:21

      ну так он и выйдет если Каррера его поставит, да и хватит уже подогревать и нагнетать.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > OfaZavr 24 августа 2018, 19:31

      Выйдет, но только после 80 минуты! И пусть меня убедят спартачи, что он игрок основы!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > OfaZavr 24 августа 2018, 19:31

      Главные слова: "ЕСЛИ ПОСТАВИТ"!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Serjoga 24 августа 2018, 19:40

      да ладно к словам то придираться :) сейчас уже выяснилось что Ташаев не сыграет, Каррера сообщил по секрету)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 августа 2018, 18:51

      выпустить то выпустят на поле только вот как бы от злости и ненависти начнётся охота н за ним и как бы не сломали его в первых минут матча и всё на год лазарет полный для него обеспечен Думаю тренер на риск не пойдёт обращая на то как относятся к небу бывшие коллеги да и болелы по команде

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Полная Канистра 24 августа 2018, 19:05

      Спасибо за плюс, но Каррера не будет смотреть на ОТНОШЕНИЯ! Он не считает Ташаева основным игроком! Он его выпустит после 60 минуты и, даже не будет думать о том, что ТАШАЕВА БУДУТ РУБИТЬ! Пусть болелы Спртака думают об этой ситуации!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 24 августа 2018, 18:40

      Как Массисмо решит, так и будет.
      Что голову ломать ?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 августа 2018, 18:14

      Черышев-не догма! Отношения Ташаева с Динамо это дело Динамо! Но он сейчас в Спартаке! Контракт со Спартаком! Зарплату ему платит Спартак! Журналюгам больше делать нечего, как раздувать ТЕМЫ, которые никого не интересует! Кто платит, тот и ЗАКАЗЫВАЕТ МУЗЫКУ! И если забьет, то пусть празднует на полную "катушку"! Но вопрос том, что Каррера его в стартовый состав не поставит! В этом проблема Ташаева!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11