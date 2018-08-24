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  • Чернышов: «Ташаев должен выходить и играть с «Динамо». Ничего страшного в его переходе в «Спартак» нет»

Чернышов: «Ташаев должен выходить и играть с «Динамо». Ничего страшного в его переходе в «Спартак» нет»

24 августа 2018, 17:12
10

Экс-защитник «Динамо» и «Спартака» Андрей Чернышов ждет атакующего футбола в матче между командами в пятом туре РПЛ. По его мнению, стоит ожидать большого количества голов.

Также Чернышов заявил, что полузащитник красно-белых Александр Ташаев должен принять участие в субботней игре, несмотря на его скандальный переход из «Динамо» в «Спартак» этим летом.

«Это прекрасно, что билеты все проданы. Ожидаем увидеть хороший атакующий футбол с обеих сторон. «Спартак» в прошлом сезоне не смог победить «Динамо», это дополнительная мотивация для красно-белых. «Динамо» после крупной победы над «Уфой» чувствует себя уверенно и готово к битве. Прогнозы в дерби делать сложно, поэтому предположу, что будет много забитых мячей.

Ташаев – игрок «Спартака», должен выходить и играть, если конечно тренер поставит в стартовый состав. У него есть контракт и его надо выполнять. Он не первый игрок, совершивший такой переход и ничего страшного в этом нет», – сказал Чернышов.

Встреча «Спартак» – «Динамо» состоится в субботу, 25 августа, на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Ташаев Александр Чернышов Андрей
Комментарии (10)
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Serjoga
1535123699
Черышев-не догма! Отношения Ташаева с Динамо это дело Динамо! Но он сейчас в Спартаке! Контракт со Спартаком! Зарплату ему платит Спартак! Журналюгам больше делать нечего, как раздувать ТЕМЫ, которые никого не интересует! Кто платит, тот и ЗАКАЗЫВАЕТ МУЗЫКУ! И если забьет, то пусть празднует на полную "катушку"! Но вопрос том, что Каррера его в стартовый состав не поставит! В этом проблема Ташаева!
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Мары
1535125246
Как Массисмо решит, так и будет. Что голову ломать ?
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Полная Канистра
1535125901
выпустить то выпустят на поле только вот как бы от злости и ненависти начнётся охота н за ним и как бы не сломали его в первых минут матча и всё на год лазарет полный для него обеспечен Думаю тренер на риск не пойдёт обращая на то как относятся к небу бывшие коллеги да и болелы по команде
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OfaZavr
1535127689
ну так он и выйдет если Каррера его поставит, да и хватит уже подогревать и нагнетать.
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zigbert
1535176410
В матче должны участвовать сильнейшие на данный момент.
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