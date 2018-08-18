РПЛ. «Спартак» обыграл «Краснодар» и возглавил турнирную таблицу

Есть положительный результат.Это плюс.А вот с игрой к сожалению пока что в основном минусы...Спартаку вчера откровенно повезло.Быки нерадиво использовали свои голевые моменты.Да и Максименко не подкачал.Ну а потом сработало старое правило "не забиваешь ты..."Так что тут всё вроде бы по делу...На счёт судейского беспредела не соглашусь с тем что он судил только в сторону москвичей.Лапочкин выбрал более нейтральный способ судейства.Ведь симуляцией страдали и те и другие.В первом тайме выпрашивал опасный штрафной Мамаев,а про артиста Аришку вообще молчу.Спартаковцы тоже пытались выпрашивать стандарты и карточки у судьи.Так что судья отработал на мой взгляд на твёрдую четвёрку и был последователен в своих решениях.Матч в общем удался.Спартак с победой ,а Краснодару успехов в дальнейших играх!
«Краснодар» проиграл «Спартаку» в матче 4-го тура РПЛ со счетом 0:1. Единственный гол забил форвард Зе Луиш в концовке встречи.
«Спартак» набрал 10 очков и возглавил турнирную таблицу. «Краснодар» с 6-ю очками идет на пятом месте.
Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур
Краснодар – Спартак (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Зе Луиш, 88.
«Краснодар»: Крицюк, Марков, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Мамаев (Перейра, 78), Каборе, Классон (Куэва, 71), Вандерсон (Игнатьев, 83), Ари.
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Мельгарехо, Глушаков, Зобнин, Самедов (Ташаев, 65), Фернандо (Тимофеев, 61), Промес, Луис Адриано (Зе Луиш).
Предупреждения: Стоцкий, 45+1; Ари, 85 – Фернандо, 55; Ташаев, 72.
Удаление: Ари, 90+1 – нет.
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