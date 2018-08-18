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РПЛ. «Спартак» обыграл «Краснодар» и возглавил турнирную таблицу

18 августа 2018, 21:01
157

«Краснодар» проиграл «Спартаку» в матче 4-го тура РПЛ со счетом 0:1. Единственный гол забил форвард Зе Луиш в концовке встречи.

«Спартак» набрал 10 очков и возглавил турнирную таблицу. «Краснодар» с 6-ю очками идет на пятом месте.

Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

Краснодар – Спартак (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Зе Луиш, 88.

«Краснодар»: Крицюк, Марков, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Мамаев (Перейра, 78), Каборе, Классон (Куэва, 71), Вандерсон (Игнатьев, 83), Ари.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Мельгарехо, Глушаков, Зобнин, Самедов (Ташаев, 65), Фернандо (Тимофеев, 61), Промес, Луис Адриано (Зе Луиш).

Предупреждения: Стоцкий, 45+1; Ари, 85 – Фернандо, 55; Ташаев, 72.

Удаление: Ари, 90+1 – нет.

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Турнирная таблица РПЛ

Судья не заметил нарушение Максименко. Он сыграл глупо

Ари боднул защитника «Спартака». На поле полетели бутылки

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар
Комментарии (157)
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VVM1964
1534615756
Всех КБ с такой нужной победой , Краснодар - красавцы , не заслужили поражения , даже ничья была бы подарком Спартаку - нападение импотентное напрочь (лучшее по оценкам специалистов в прошлом году ) , Ари конечно молодчина , но что учудил в концовке , думаю матча 3 дисквы получит . Похвалю Спартак за то что выстояли , наконец то в нашей защите пошел заметный сдвиг в лучшую сторону ( кстати Мельгарехо неплохо заменил ) Комбарова , так и оставить ) . Глушаков - никакой ( интересно посмотреть его ттд от Бубнова , думаю процент брака будет ужасающий ) .
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Eddyson
1534615839
Молодцы. Должны были брать 3 очка и взяли. Максименко сегодня опять молодцом. Новоявленный гражданин, надеюсь, максимум дисквы выцепит, как он это любит.
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docndoc
1534616050
Ух...отскочили! В концовке Спартак уже был согласен на ничью, но - Зе!!! С Адриано давно пора прощаться полностью отказывается от борьбы, да и вообще команда ему похрен. Ари так вообще удивил, обидно, конечно, но что уж так срываться.. Главное, что Спартак проявил характер, как было в чемпионском сезоне. Максименко - тьфу-тьфу не сглазить))
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mialkov
1534616229
Всех красно-белых с победой! Трудная, но важная!!!
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Мары
1534616408
Краснодар был очень хорош. Но Спартак четвёртый матч при посредственной игре вытягивает исход. В графе пропущенные мЯчи ноль.Не помню когда такое было. Красно белых с победой !!!
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Викос
1534616447
Ребята, наши проводили 2-й матч на неделе. Причем основа играла в меньшинстве на неделе и смогли победить с серьезным соперником. Молодцы!
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Спартач_навсегда
1534616514
с победой кб!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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tesch
1534616694
Молодцы! С победой, Спартак!
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oyabun
1534616837
Немного о дальнейших перспективах. Игра Промеса снова вызывает ностальгию по былым временам. Вроде и старается, а толку ноль. Адриано же пока просто полное разочарование. Я не тренер, но как мне кажется стоило бы пробовать вместо Адриано в нападении Рошу, а вместо Промеса, хоть на 1 игру, поставить Ханни. Парень совсем расстроен непопаданием в состав, камера выхватывала его лицо на скамейке запасных и было видно насколько он расстроен своим глухим запасом. Думаю постарается доказать своей игрой, что тоже могёт.
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Мары
1534620585
Краснодар будем откровенны, Спартак переигрывал.Не всегда и далеко не весь матч, но моменты которые создавал Краснодар были очень опасны. Рад.Очень рад, что удалось преломить ход игры.Такие игры только закаляют характер команды. С победой Спартак.!!!
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