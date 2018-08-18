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    РПЛ. «Спартак» обыграл «Краснодар» и возглавил турнирную таблицу

    «Краснодар» проиграл «Спартаку» в матче 4-го тура РПЛ со счетом 0:1. Единственный гол забил форвард Зе Луиш в концовке встречи.

    «Спартак» набрал 10 очков и возглавил турнирную таблицу. «Краснодар» с 6-ю очками идет на пятом месте.

    Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

    Краснодар – Спартак (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Зе Луиш, 88.

    «Краснодар»: Крицюк, Марков, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Мамаев (Перейра, 78), Каборе, Классон (Куэва, 71), Вандерсон (Игнатьев, 83), Ари.

    «Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Мельгарехо, Глушаков, Зобнин, Самедов (Ташаев, 65), Фернандо (Тимофеев, 61), Промес, Луис Адриано (Зе Луиш).

    Предупреждения: Стоцкий, 45+1; Ари, 85 – Фернандо, 55; Ташаев, 72.

    Удаление: Ари, 90+1 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Судья не заметил нарушение Максименко. Он сыграл глупо

    Ари боднул защитника «Спартака». На поле полетели бутылки

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2018 21:01
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    Комментарии126
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 19 августа 2018, 18:54

      Есть положительный результат.Это плюс.А вот с игрой к сожалению пока что в основном минусы...Спартаку вчера откровенно повезло.Быки нерадиво использовали свои голевые моменты.Да и Максименко не подкачал.Ну а потом сработало старое правило "не забиваешь ты..."Так что тут всё вроде бы по делу...На счёт судейского беспредела не соглашусь с тем что он судил только в сторону москвичей.Лапочкин выбрал более нейтральный способ судейства.Ведь симуляцией страдали и те и другие.В первом тайме выпрашивал опасный штрафной Мамаев,а про артиста Аришку вообще молчу.Спартаковцы тоже пытались выпрашивать стандарты и карточки у судьи.Так что судья отработал на мой взгляд на твёрдую четвёрку и был последователен в своих решениях.Матч в общем удался.Спартак с победой ,а Краснодару успехов в дальнейших играх!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 августа 2018, 10:29

      очередной тяжелый матч для нас получился. хорошо хоть Зе Луиш реализовал этот момент. многие игроки Краснодара показали себе не с лучшей стороны. постоянно валялись, симулировали и выпрашивали. а Ари еще раз доказал что все те слова которые Павлюченко про него сказал абсолютная правда. но главное мы все таки добыли эти три очка. всех КБ с победой!

      7
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 10:12

      Краснодар провел хороший матч с постоянным давлением на ворота. Тяжелая для Спартака игра.Тем приятней победа. Молодцы.

      7
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 19 августа 2018, 08:37

      Тимур Шаов в "Футбольные страдания" прям про "Краснодар" написал.
      "Это ж, как предложат водки,
      Отхлебнешь- а это сок..."

      4
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 19 августа 2018, 07:15

      С победой!

      5
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 19 августа 2018, 06:42

      Хороший результат.

      2
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 19 августа 2018, 06:00

      Сейчас 05:48. Посмотрел колонку "Главные новости" - Спартак, Интер, Барселона, Аллегри, РФПЛ, Комбаров, Гончаренко, Классон, Каррера, Павлюченко, Промес, РПЛ, Глушаков, РПЛ, Карера, Мамаев, Ари, Каррера, Комбаров, Полоз и Азмун, Гончаренко, Кононов, РПЛ, = 18:17 - сообщение "Бистрович забил первый гол за ЦСКА".
      Интересная подача сообщений. А где крупная победа ЦСКА над Арсеналом?

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог > +50/-50 19 августа 2018, 06:47

      18:23

      1
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF > +50/-50 19 августа 2018, 06:54

      А ЦСКА проплатил абонемент на этот год? Судя по всему только Зенит и Спартак сдали взносы, остальные филонят...

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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 19 августа 2018, 05:00

      Немного Краснодар не дотерпел

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 19 августа 2018, 00:44

      Тут кто то про Божевича вспомнил. А что,чем не вариант для Спартака? Что касается Карьеры,то поверьте парни,когда он сменил аленичева(осенью),я сразу написал,что будет Спартаку с ним счастье. А вот теперь я счастья не вижу. Так,может быть локальные победы и беды..

      3
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      Рейтинг: +10

      МУль 18 августа 2018, 23:36

      Недавно молодой и талантливый кипер в составе Спартака играл, теперь он за бугром. И?!

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