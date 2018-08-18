РПЛ. «Спартак» обыграл «Краснодар» и возглавил турнирную таблицу

«Краснодар» проиграл «Спартаку» в матче 4-го тура РПЛ со счетом 0:1. Единственный гол забил форвард Зе Луиш в концовке встречи.

«Спартак» набрал 10 очков и возглавил турнирную таблицу. «Краснодар» с 6-ю очками идет на пятом месте.

Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

Краснодар – Спартак (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Зе Луиш, 88.

«Краснодар»: Крицюк, Марков, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Мамаев (Перейра, 78), Каборе, Классон (Куэва, 71), Вандерсон (Игнатьев, 83), Ари.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Мельгарехо, Глушаков, Зобнин, Самедов (Ташаев, 65), Фернандо (Тимофеев, 61), Промес, Луис Адриано (Зе Луиш).

Предупреждения: Стоцкий, 45+1; Ари, 85 – Фернандо, 55; Ташаев, 72.

Удаление: Ари, 90+1 – нет.

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