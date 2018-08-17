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    Игрок «Норрчепинга» – об интересе ЦСКА: «Я готов сделать следующий шаг»

    Полузащитник «Норрчепинга» Арнор Сигурдссон прокомментировал интерес к себе со стороны ЦСКА.

    «В данный момент я полностью сосредоточен на игре за «Норрчепинг». Огромная честью, что такой большой клуб, как ЦСКА, предлагает за меня такие деньги. Я готов к следующему шагу. Это хорошая лига с хорошим темпом», – приводит слова Сигурдссона NT.

    Ранее сообщалось, что московский клуб может заплатить за игрока 3,8 миллиона евро. ЦСКА уже сделал предложение о трансфере 19-летнего хавбека.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2018 23:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 18 августа 2018, 08:08

      Многовато по деньгам,но он молодой и есть надежда,что хорошо поиграет и можно будет потом выгодно продать.

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 18 августа 2018, 07:45

      Собирают "детский сад", как в Аяксе при ван Гале в средине 90-х.

      0
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      Рейтинг: +131

      More_and_More > +50/-50 18 августа 2018, 13:36

      Так чем закончилось то? :)

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 18 августа 2018, 07:43

      Сериал "Молодёжка". 2й сезон... (((

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 18 августа 2018, 02:16

      Одну молодёжь собирают

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      Рейтинг: +3136

      m40 18 августа 2018, 00:24

      был я в том Норчёппинге-такая деревня. Конечно в Москву он рад будет перебраться. В тот день как раз местная команда играла, а я недалеко от стадиона был, фанатов и болел их видел. Потом оказалось- они в лидерах шли, на 2 месте что ли.

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      Рейтинг: +986

      Mirak92 18 августа 2018, 00:02

      Кони ,чет резко по трансферам полетели)ну чего нет,интересно

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