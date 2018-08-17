Игрок «Норрчепинга» – об интересе ЦСКА: «Я готов сделать следующий шаг»

Полузащитник «Норрчепинга» Арнор Сигурдссон прокомментировал интерес к себе со стороны ЦСКА.

«В данный момент я полностью сосредоточен на игре за «Норрчепинг». Огромная честью, что такой большой клуб, как ЦСКА, предлагает за меня такие деньги. Я готов к следующему шагу. Это хорошая лига с хорошим темпом», – приводит слова Сигурдссона NT.

Ранее сообщалось, что московский клуб может заплатить за игрока 3,8 миллиона евро. ЦСКА уже сделал предложение о трансфере 19-летнего хавбека.