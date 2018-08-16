Каземиро: «Не стоит сейчас заниматься поиском виноватых в поражении»

Полузащитник «Реала» Каземиро не хочет заниматься поиском виновных в поражении в матче за Суперкубок УЕФА с «Атлетико».

Сам футболист получил травму и был заменен на 76-й минуте встречи.

«Не стоит сейчас заниматься поиском виновных и показывать на них пальцем. Нужно уметь побеждать и проигрывать. Мы проигрываем всей командой, как и побеждаем вместе.

Я отдал все силы на поле. Поговорил с тренером. Он знал, что я готов не все на сто процентов. И достиг своего предела.

Мы знали, что в этом матче все решится в мелочах. «Атлетико» отличная команда, которая всегда создает нам проблемы», – сказал Каземиро.

Матч за Суперкубок УЕФА «Реал» – «Атлетико» завершился со счетом 2:4 в дополнительное время.

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