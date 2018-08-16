Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каземиро: «Не стоит сейчас заниматься поиском виноватых в поражении»

    Полузащитник «Реала» Каземиро не хочет заниматься поиском виновных в поражении в матче за Суперкубок УЕФА с «Атлетико».

    Сам футболист получил травму и был заменен на 76-й минуте встречи.

    «Не стоит сейчас заниматься поиском виновных и показывать на них пальцем. Нужно уметь побеждать и проигрывать. Мы проигрываем всей командой, как и побеждаем вместе.

    Я отдал все силы на поле. Поговорил с тренером. Он знал, что я готов не все на сто процентов. И достиг своего предела.

    Мы знали, что в этом матче все решится в мелочах. «Атлетико» отличная команда, которая всегда создает нам проблемы», – сказал Каземиро.

    Матч за Суперкубок УЕФА «Реал» – «Атлетико» завершился со счетом 2:4 в дополнительное время.

    «Атлетико» уничтожил новый «Реал». Главные факты

    Источник: A Bola

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.08.2018 10:18
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +400

      Мария Мария 16 августа 2018, 14:55

      молодец, мужик...слова настоящего спортсмена

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11