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  • Эрнандес: «В РПЛ много борьбы. Российский футбол мне кажется очень силовым»

Эрнандес: «В РПЛ много борьбы. Российский футбол мне кажется очень силовым»

12 августа 2018, 22:59
4

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Енисея» (1:1). Эрнандес реализовал пенальти и сравнял счет в этой встрече.

«Я не колебался перед пенальти, был достаточно спокоен. Еще до этого Гончаренко сказал, что если будет пенальти, исполнять его должен бить я. Так что я взял на себя эту ответственность. Был уверен в своих силах, и слава богу, сделал всe как надо.

Конечно, я не привык играть на синтетических полях, но для первого раза, считаю, выступил нормально. Российский футбол кажется мне силовым, здесь очень много борьбы, команды постоянно сражаются за мяч.

Порой присутствует даже некая толкотня. И все это насыщает каждую минуту матча. Пока что я выделил для себя именно это», – сказал Эрнандес.

ЦСКА ужасен. И не только по результату

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Енисей Эрнандес Абель
Комментарии (4)
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inpainty2
1534107742
ну а что он ожидал
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himik2-62
1534108202
зимой ещё веселее будет
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zigbert
1534144996
Проходных матчей конечно нет. Все стараются и бьются. Силовой борьбы много и это суровая реальность российского футбола.
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ЖОРРО
1534161511
Хорошая характеристика РПЛ..."толкотня")))
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