Эрнандес: «В РПЛ много борьбы. Российский футбол мне кажется очень силовым»

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Енисея» (1:1). Эрнандес реализовал пенальти и сравнял счет в этой встрече.

«Я не колебался перед пенальти, был достаточно спокоен. Еще до этого Гончаренко сказал, что если будет пенальти, исполнять его должен бить я. Так что я взял на себя эту ответственность. Был уверен в своих силах, и слава богу, сделал всe как надо.

Конечно, я не привык играть на синтетических полях, но для первого раза, считаю, выступил нормально. Российский футбол кажется мне силовым, здесь очень много борьбы, команды постоянно сражаются за мяч.

Порой присутствует даже некая толкотня. И все это насыщает каждую минуту матча. Пока что я выделил для себя именно это», – сказал Эрнандес.

ЦСКА ужасен. И не только по результату