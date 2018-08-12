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    Эрнандес: «В РПЛ много борьбы. Российский футбол мне кажется очень силовым»

    Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Енисея» (1:1). Эрнандес реализовал пенальти и сравнял счет в этой встрече.

    «Я не колебался перед пенальти, был достаточно спокоен. Еще до этого Гончаренко сказал, что если будет пенальти, исполнять его должен бить я. Так что я взял на себя эту ответственность. Был уверен в своих силах, и слава богу, сделал всe как надо.

    Конечно, я не привык играть на синтетических полях, но для первого раза, считаю, выступил нормально. Российский футбол кажется мне силовым, здесь очень много борьбы, команды постоянно сражаются за мяч.

    Порой присутствует даже некая толкотня. И все это насыщает каждую минуту матча. Пока что я выделил для себя именно это», – сказал Эрнандес.

    ЦСКА ужасен. И не только по результату

    Источник: ПФК ЦСКА

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    12.08.2018 22:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 13 августа 2018, 14:58

      Хорошая характеристика РПЛ..."толкотня")))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 августа 2018, 10:23

      Проходных матчей конечно нет. Все стараются и бьются. Силовой борьбы много и это суровая реальность российского футбола.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 13 августа 2018, 00:10

      зимой ещё веселее будет

      2
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    • ...
      Рейтинг: +16

      inpainty2 13 августа 2018, 00:02

      ну а что он ожидал

      0
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