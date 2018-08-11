Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ЦСКА ужасен. И не только по результату


    3
    Голосов: 13
    11.08.2018 18:25
    Безнадега нового уровня.

    ЦСКА сыграл вничью с «Енисеем» в Тюмени. У армейцев теперь только два набранных очка в трех матчах этого сезона.

    За несколько часов до начала матча тренировку на газоне стадиона «Геолог» проводила саранская «Мордовия», которой скоро играть с «Тюменью» в ФНЛ. По итогам встречи «Енисея» и ЦСКА вице-чемпиону тоже прогнозируют скорый вылет. Сейчас все кажется слишком ужасным.

    Ниже – важные замечания о ЦСКА в матче с «Енисеем»:

    • Армейцы позволили «Енисею» забить первый гол в РПЛ за всю историю существования команды. Автором исторического мяча на 58-й минуте стал Михаил Костюков. В первом тайме он не дотянулся до мяча во вратарской и попал в штангу. Интересно, что почти сразу после гола на место Костюкова вышел Саркисов, а замена готовилась еще до изменения счета. Второй гол «Енисея» отменили из-за офсайда.

    • Набабкин сфолил в стиле динамовца Тетеха, пнув ногой полузащитника Огуде. Перед этим нигериец жестко сыграл против игрока ЦСКА, но это уже никого не волновало. Тетеху за его отмашку в первом туре выписали два матча дисквалификации. Кажется, Набабкина теперь тоже ждет что-то подобное.

    • За первый тайм матча с «Енисеем» ЦСКА не нанес ни одного удара даже в сторону ворот. Единственный опасный момент – забег Тимура Жамалетдинова, которого жестко оттер от мяча защитник. Игроки ЦСКА делали много навесов и длинных передач, а впервые попали в створ только на 65-й минуте после удара со штрафного.

    • Абель Эрнандес забил дебютный гол в РПЛ. Проблема в том, что он сделал это после спорного пенальти. Даже болельщики ЦСКА признают, что Фернандес в борьбе с Бодулом мог симулировать. За три прошедших тура ЦСКА так и не забил с игры, а гол с одиннадцатиметрового – единственная радость.

    Если что, «Енисей» до матча с ЦСКА не набрал ни одного очка. Команда занимала последнее место в чемпионате, но теперь все меняется.

    Текстовый онлайн матча «Енисей» – ЦСКА

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Енисей»
    Рейтинг: 3 Голосов: 13
    Рекомендуем
    Комментарии31
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 августа 2018, 21:31

      Судья продал человеческую совесть и судейскую честь за 30 серебренников. назначив пенальти на ровном месте. Иудушка судья. А наш главный судейский пахан - Егоров, сказал, что он отсудил хорошо, ну была, дескать, маленькая судейская "ошибочка". Вопрос, есть ли у наших судей совесть и честь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 12 августа 2018, 15:01

      ЦСКА не заслуживает места даже в ФНЛ. Как только закончился полноводный денежный поток от Администрации Президента, игроки команды начали разбегаться. Первым дал дёру Слуцкий, в этом году разбежались все кто мог. Два постулата от Гинера: деньги решают всё и в лиге чемпионов должны играть только ЦСКА и Зенит. Нет денег и ничего решить нельзя В игре с Енисеем, наверное собирали всем миром на чаевые судье. Хвалённый и перехвалённый менеджер привёл команду к банкротству и краху. Лига чемпионов не про убогие клубы.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +846

      sined1951 12 августа 2018, 12:32

      Не волнуйтесь, ЦСКА уже начали активно помогать, в ФНЛ он не вылетит. Первая ласточка-мнимый пенальти с Енисеем. Видно, что с судьями проводится нужная работа. Против ЦСКА никогда ничего не имел, уважал за сплоченность и уверенность в своих силах. То, что произошло в этом матче, гнусно и противно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      pavel76 > sined1951 12 августа 2018, 13:36

      Конечно, не вылетит. С такими "помощниками". Вместо 0:2 получилось 1:1. Еще и за место в пятерке поборются.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 12 августа 2018, 11:07

      Набабкин мудила, надеюсь Витюха ему втащил пару раз

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      war20071 12 августа 2018, 08:37

      КОМАНДА СТРОИТСЯ СЧИТАЙ С НУЛЯ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      Евгений Трошин 12 августа 2018, 08:09

      Да успэкэйтесь вы лошары ! Всё идет по плану !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      flowertime 12 августа 2018, 07:12

      это саботаж. разогнать команду в предверие лиги чемпионов. все команды наоборот усиливаются составом , а тут подарок соперникам по группе

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 12 августа 2018, 01:42

      ждём игры...команды...ждём...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 12 августа 2018, 00:12

      А ПЕНАЛЬТИ НЕ БЫЛО

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Cska-ЧМ 11 августа 2018, 21:18

      Чернов ужасен - созидания нет - Набабкин (пздц) - Чалов(ложной девяткой - не ужс) - Жамалетдинов (Аренда)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11