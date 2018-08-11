ЦСКА ужасен. И не только по результату

ЦСКА сыграл вничью с «Енисеем» в Тюмени. У армейцев теперь только два набранных очка в трех матчах этого сезона.

За несколько часов до начала матча тренировку на газоне стадиона «Геолог» проводила саранская «Мордовия», которой скоро играть с «Тюменью» в ФНЛ. По итогам встречи «Енисея» и ЦСКА вице-чемпиону тоже прогнозируют скорый вылет. Сейчас все кажется слишком ужасным.

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Ниже – важные замечания о ЦСКА в матче с «Енисеем»:

• Армейцы позволили «Енисею» забить первый гол в РПЛ за всю историю существования команды. Автором исторического мяча на 58-й минуте стал Михаил Костюков. В первом тайме он не дотянулся до мяча во вратарской и попал в штангу. Интересно, что почти сразу после гола на место Костюкова вышел Саркисов, а замена готовилась еще до изменения счета. Второй гол «Енисея» отменили из-за офсайда.

• Набабкин сфолил в стиле динамовца Тетеха, пнув ногой полузащитника Огуде. Перед этим нигериец жестко сыграл против игрока ЦСКА, но это уже никого не волновало. Тетеху за его отмашку в первом туре выписали два матча дисквалификации. Кажется, Набабкина теперь тоже ждет что-то подобное.

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• За первый тайм матча с «Енисеем» ЦСКА не нанес ни одного удара даже в сторону ворот. Единственный опасный момент – забег Тимура Жамалетдинова, которого жестко оттер от мяча защитник. Игроки ЦСКА делали много навесов и длинных передач, а впервые попали в створ только на 65-й минуте после удара со штрафного.

• Абель Эрнандес забил дебютный гол в РПЛ. Проблема в том, что он сделал это после спорного пенальти. Даже болельщики ЦСКА признают, что Фернандес в борьбе с Бодулом мог симулировать. За три прошедших тура ЦСКА так и не забил с игры, а гол с одиннадцатиметрового – единственная радость.

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Если что, «Енисей» до матча с ЦСКА не набрал ни одного очка. Команда занимала последнее место в чемпионате, но теперь все меняется.

Текстовый онлайн матча «Енисей» – ЦСКА