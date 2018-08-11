Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ЦСКА ужасен. И не только по результату

ЦСКА сыграл вничью с «Енисеем» в Тюмени. У армейцев теперь только два набранных очка в трех матчах этого сезона.

За несколько часов до начала матча тренировку на газоне стадиона «Геолог» проводила саранская «Мордовия», которой скоро играть с «Тюменью» в ФНЛ. По итогам встречи «Енисея» и ЦСКА вице-чемпиону тоже прогнозируют скорый вылет. Сейчас все кажется слишком ужасным.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ниже – важные замечания о ЦСКА в матче с «Енисеем»:

• Армейцы позволили «Енисею» забить первый гол в РПЛ за всю историю существования команды. Автором исторического мяча на 58-й минуте стал Михаил Костюков. В первом тайме он не дотянулся до мяча во вратарской и попал в штангу. Интересно, что почти сразу после гола на место Костюкова вышел Саркисов, а замена готовилась еще до изменения счета. Второй гол «Енисея» отменили из-за офсайда.

• Набабкин сфолил в стиле динамовца Тетеха, пнув ногой полузащитника Огуде. Перед этим нигериец жестко сыграл против игрока ЦСКА, но это уже никого не волновало. Тетеху за его отмашку в первом туре выписали два матча дисквалификации. Кажется, Набабкина теперь тоже ждет что-то подобное.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

• За первый тайм матча с «Енисеем» ЦСКА не нанес ни одного удара даже в сторону ворот. Единственный опасный момент – забег Тимура Жамалетдинова, которого жестко оттер от мяча защитник. Игроки ЦСКА делали много навесов и длинных передач, а впервые попали в створ только на 65-й минуте после удара со штрафного.

• Абель Эрнандес забил дебютный гол в РПЛ. Проблема в том, что он сделал это после спорного пенальти. Даже болельщики ЦСКА признают, что Фернандес в борьбе с Бодулом мог симулировать. За три прошедших тура ЦСКА так и не забил с игры, а гол с одиннадцатиметрового – единственная радость.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Если что, «Енисей» до матча с ЦСКА не набрал ни одного очка. Команда занимала последнее место в чемпионате, но теперь все меняется.

Текстовый онлайн матча «Енисей» – ЦСКА

Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Енисей
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
батог
1534001150
Неужели судью простят?????
Ответить
DOCTOR PENALTY
1534001291
КОНИ!!! ПОЛУЧАЯ ОЧКИ ОТ ПРОДАЖНЫХ СУДЕЙ, КАК СЕГОДНЯ, ВЫ ПОЗОРИТЕ ВЕЛИКИЙ КЛУБ!
Ответить
Пестрый
1534001376
Кони идут точно по графику лузеров, думается фнл от них ни куда не денется))
Ответить
pul
1534002367
это не сайт это убожк=ествоооо мя\сное\
Ответить
pul
1534002654
купленный матч сразу бросается в глаза....
Ответить
Qranat
1534005239
Пока Гинер , как руководитель клуба, будет занимать еще и руководящую должность в РФС, этот беспредел не закончится !!! Есть хоть в одной футбольной стране мира подобное ство, кто подскажет ? Однозначно НЕТ !!! В РФСовских креслах сплошь бывшие и действующие ЦСКовские, Зенитовские и Спартаковские — ВСЕ ПОВЯЗАНЫ обязательствами и денежным довольствием...а мы хотим, чтобы футбол у нас в Стране был честным — ДИКОСТЬ !!! Нет слов… Скажите, что изменилось после увольнения Будогосского и назначения Александра Егорова на должность руководителя судейского корпуса ? НИЧЕГО !!! Так для чего был этот фарс, уважаемые — неуважаемые ? Как топил ВИЛКОВ за «Зенит» Газпрома, так и продолжает…. как вытаскивал Галимов ЦСКА и тот же «Зенит» в проигрываемых матчах, так и продолжает это делать. Сегодняшний придуманный пенальти от Галимова — верх наглости и пренебрежения к болельщикам и руководству, тренерскому штабу и игрокам «Енисея» и всех региональных клубов из глубинки. Представляю, как будет свистеть «мудрый» и ангажированный ВИЛКОВ в понедельник в Казани, придумывая такие же левые пенали, на каждом нырке Дзюбы, Смотникова и КО, для того чтобы спасти питерских от очередного позора, теперь уже в России.. И конца этому беспределу не видно !!! А-У, господа руководители Страны, когда это закончится ??? У нас футбол в России для Москвы и Питера, а из других региональных команд делают постоянных поставщиков очков для столичных и питерских, но в Кремле и ГД громко убеждают нас, что футбол в Стране жив и процветает, двигаясь вперед… Стыдно, ей богу.
Ответить
BRO_football
1534008357
Эх, туго идём. Но не проигрываем - уже хорошо. Пусть хоть раз судейские ошибки будут в пользу ЦСКА.
Ответить
red_blue_fury
1534008694
не буду оправдывать ЦСКА...НО...фол был (посмотрите на ютубе с минимальной скоростью) если хоть кто-нибудь понимает, что такое в !!ДИНАМИКЕ!! на !!77й!! минуте !!НА РЫВКЕ!! получить незначительный толчок и касание по ноге, то все вопросы снимутся в один момент!!! Другое дело, что фол был до штрафной, вот это да, косяк арбитра!!! Ну и конечно же игрой не блещут армейцы, это самое печальное. Хотя проблески игры есть!!!
Ответить
_Kesh_Suntar_
1534009979
Обычно Гончар играл на быстрый гол до 25 минуты! Даже этого нет(стандарты), второй этаж должен быть коронным! Как только наберут форму Ахметов Эрнандес игра пойдет! Эх короче надеемся!!,,,,,,
Ответить
Cska-ЧМ
1534011520
Чернов ужасен - созидания нет - Набабкин (пздц) - Чалов(ложной девяткой - не ужс) - Жамалетдинов (Аренда)
Ответить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
5
Гурцкая – о Слуцком: «В «Динамо» быстрее, чем в ЦСКА»
17:57
Стало известно, почему ЦСКА отказался от 15-миллионного трансфера
17:45
1
Даку выбрал номер в «Спартаке»
17:29
7
Гурцкая честно ответил, почему Батраков не оказался в «ПСЖ»
16:49
4
ВидеоДевушка Винисиуса поучаствовала в алкогольном челлендже
16:43
2
Шалимов – о новичке «Спартака»: «Сильнее Ливая в тысячу раз»
16:16
2
«Резко сдулся»: Гурцкая назвал слабое место в составе ЦСКА
15:51
3
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
15:41
Жена Соболева обрушилась на СМИ: «Это гниль»
15:30
17
Все новости
Все новости
Титов указал на грубейшую судейскую ошибку в матче «Ахмат» – «Спартак»
17:18
«Думал, всe, пипец». Генич – о травме во втором туре РПЛ
16:55
Шалимов – о новичке «Спартака»: «Сильнее Ливая в тысячу раз»
16:16
2
«Резко сдулся»: Гурцкая назвал слабое место в составе ЦСКА
15:51
3
Жена Соболева обрушилась на СМИ: «Это гниль»
15:30
17
Генич – игроку «Спартака»: «Зачем ты это делаешь?»
14:56
17
Орлов определил тройку главных фаворитов нового сезона РПЛ
14:44
3
Клуб РПЛ объявил о возвращении легионера, прогулявшего сборы
14:38
1
«Зенит» показал второй результат в истории РПЛ по числу голов в двух стартовых турах
14:20
3
Соболев объявил о бойкоте СМИ и «недоблогеров»
13:28
22
Семин оценил перспективы Слуцкого в РПЛ: «Большая и мощная фигура»
13:16
5
Игрок «Крыльев» включил РПЛ в число топ-6 лиг Европы
13:07
3
Орлов объяснил, чем его настораживает трансфер Даку в «Спартак»
12:52
11
Мостовой сказал, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»
12:43
3
Гурцкая – об Угальде и Ливае: «Это уже не игроки «Спартака»
12:25
2
Погребняк: «Батраков усилил бы «Зенит»
12:11
3
Сын Соболева поступил в академию «Зенита», о котором ранее негативно высказывался
11:48
12
Зобнин – о судействе матча с «Ахматом»: «Те, кто разбираются в футболе, все прекрасно видят»
11:21
10
Дзюба получил 85 штрафов за нарушения ПДД на «Мерседесах»
11:03
10
ЦСКА добился трансферного бана для турецкого клуба
10:18
Экс-арбитр Федотов – о 4 судьях РПЛ: «Заберите у них эмблемы ФИФА, отдайте молодым»
10:03
5
Орлов – о матче «Спартака» в Грозном: «Почему Ву не знал правил игры?»
09:48
7
Селюк – о Слуцком: «Будет частым гостем у Генича с Нобелем, у Гурцкая с еще одним знатоком футбола»
09:23
5
Тихонов – о празднованиях голов в РПЛ: «Плачут и посылают сердечки всем, ###»
09:08
1
Писарев – о Даку: «Должен сделать «Спартак» чемпионом»
08:58
11
Назван срок нового контракта Барко со «Спартаком»
08:48
4
Селюк: «Талалаев заинтересован в продажах игроков «Балтики», потому что получает процент»
08:17
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+