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    ФНЛ. «Зенит-2» продлил серию поражений разгромом от «Сочи» и другие результаты

    Встреча 5-го тура ФНЛ «Зенит-2»«Сочи» завершилась победой гостей со счетом 4:1.

    Максим Барсов оформил дубль, Анзор Саная забил один мяч и не реализовал пенальти, гол с одиннадцатиметровой отметки на счету Никиты Бурмистрова. В составе хозяев голом отметился Илья Воробьев.

    Петербургский клуб без очков опустился на 20-ю строчку в турнирной таблице. Команда Александра Точилина набрала 10 баллов и вышла на второе место.

    Результаты других матчей представлены ниже.

    Первенство ФНЛ. 5-й тур

    Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Сочи – 1:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Барсов, 2; 0:2 – Барсов, 6; 0:3 – Саная, 45; 1:3 – Воробьев, 65; 1:4 – Бурмистров, 80 (с пенальти).

    Незабитые пенальти: нет – Саная, 34.

    Тюмень – СКА-Хабаровск – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Казанков, 9; 1:1 – Столяренко, 80.

    Шинник (Ярославль) – Химки – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Корян, 88 (с пенальти).

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2018 18:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5893

      Павелий 8 августа 2018, 23:34

      Уже 2 раза их протаскивали сюда не по спортивному принципу. Пора бы и уже вылететь во 2-й дивизион.

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