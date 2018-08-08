ФНЛ. «Зенит-2» продлил серию поражений разгромом от «Сочи» и другие результаты

Встреча 5-го тура ФНЛ «Зенит-2» – «Сочи» завершилась победой гостей со счетом 4:1.

Максим Барсов оформил дубль, Анзор Саная забил один мяч и не реализовал пенальти, гол с одиннадцатиметровой отметки на счету Никиты Бурмистрова. В составе хозяев голом отметился Илья Воробьев.

Петербургский клуб без очков опустился на 20-ю строчку в турнирной таблице. Команда Александра Точилина набрала 10 баллов и вышла на второе место.

Результаты других матчей представлены ниже.

Первенство ФНЛ. 5-й тур

Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Сочи – 1:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Барсов, 2; 0:2 – Барсов, 6; 0:3 – Саная, 45; 1:3 – Воробьев, 65; 1:4 – Бурмистров, 80 (с пенальти).

Незабитые пенальти: нет – Саная, 34.

Тюмень – СКА-Хабаровск – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Казанков, 9; 1:1 – Столяренко, 80.

Шинник (Ярославль) – Химки – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Корян, 88 (с пенальти).

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ