Агент: «Дженоа» не получал предложения от «Зенита» по Лаксальту»

Футбольный агент Ариэль Красоски, представляющий интересы полузащитника «Дженоа» Диего Лаксальта, заявил, что «Зенит» не делал предложения итальянскому клубу по трансферу 25-летнего игрока.

«На данный момент «Дженоа» не получал предложений от «Зенита» по Лаксальту. Пока ничего конкретного.

Сам игрок сейчас тренируется с командой и спокойно ждeт конкретного предложения», – сказал Красоски.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил генуэзцам за уругвайца 18 миллионов евро, в то время как итальянский клуб хочет получить 20 миллионов.

В сезоне-2017/18 Лаксальт провел 32 матча в Серии А, записав в свой актив три гола и три результативные передачи.