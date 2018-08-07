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  • Агент: «Дженоа» не получал предложения от «Зенита» по Лаксальту»

Агент: «Дженоа» не получал предложения от «Зенита» по Лаксальту»

7 августа 2018, 15:11
10

Футбольный агент Ариэль Красоски, представляющий интересы полузащитника «Дженоа» Диего Лаксальта, заявил, что «Зенит» не делал предложения итальянскому клубу по трансферу 25-летнего игрока.

«На данный момент «Дженоа» не получал предложений от «Зенита» по Лаксальту. Пока ничего конкретного.

Сам игрок сейчас тренируется с командой и спокойно ждeт конкретного предложения», – сказал Красоски.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил генуэзцам за уругвайца 18 миллионов евро, в то время как итальянский клуб хочет получить 20 миллионов.

В сезоне-2017/18 Лаксальт провел 32 матча в Серии А, записав в свой актив три гола и три результативные передачи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Дженоа Лаксальт Диего
Комментарии (10)
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hevbn 28
1533644548
Лаксальт достаточно сильный игрок , да и Зениту после продажи Кришито очень нужен левый защитник , одного Набиуллина не хватит на весь сезон. Интересно перейдёт ли Диего в Зенит, раньше вопросов бы не стояло , для Зенита 18 или 20 миллионов разница была не существенная , а теперь даже не знаю.
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ilichkadr
1533644575
Ага, ждет...........Красоски кому бы впарить Лаксальта.
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alexis02lion
1533645195
Идут переговоры, вот и всё. На ЧМ очень хорошо себя показал, довольно молодый и быстрый, умеет подключаться в атаку и зарабатывать на себе стандарты. Да и логично в Джено уехал Кришито, а обратно пусть едет уругваец. Да и 2 милионна за такого игрока небольшая и разница, так что тут цену сбивать смысла нет.
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Мария Мария
1533651926
вообще очень классный игрок, сейчас общалась с друзьями, 7 человек сказали что будут стабильно на него ходить...он окупится...к тому же игрок перспективный талантливый будет расти...потом дороже продадим))))пускай бы уж взяли....а то что скоростной - это верно, на чм за ним ни роналду ни мбаппе угнаться не могли, и четко он не давал им играть, так что делаем выводы друзья
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Рубик Докоян
1533656364
Пусть его купят сваты "Зенита" из разных сайтов, таблоидов и прочих "СМИ"...
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