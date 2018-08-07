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    Агент: «Дженоа» не получал предложения от «Зенита» по Лаксальту»

    Футбольный агент Ариэль Красоски, представляющий интересы полузащитника «Дженоа» Диего Лаксальта, заявил, что «Зенит» не делал предложения итальянскому клубу по трансферу 25-летнего игрока.

    «На данный момент «Дженоа» не получал предложений от «Зенита» по Лаксальту. Пока ничего конкретного.

    Сам игрок сейчас тренируется с командой и спокойно ждeт конкретного предложения», – сказал Красоски.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил генуэзцам за уругвайца 18 миллионов евро, в то время как итальянский клуб хочет получить 20 миллионов.

    В сезоне-2017/18 Лаксальт провел 32 матча в Серии А, записав в свой актив три гола и три результативные передачи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.08.2018 15:11
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 августа 2018, 18:39

      Пусть его купят сваты "Зенита" из разных сайтов, таблоидов и прочих "СМИ"...

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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 7 августа 2018, 17:25

      вообще очень классный игрок, сейчас общалась с друзьями, 7 человек сказали что будут стабильно на него ходить...он окупится...к тому же игрок перспективный талантливый будет расти...потом дороже продадим))))пускай бы уж взяли....а то что скоростной - это верно, на чм за ним ни роналду ни мбаппе угнаться не могли, и четко он не давал им играть, так что делаем выводы друзья

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 7 августа 2018, 15:33

      Идут переговоры, вот и всё. На ЧМ очень хорошо себя показал, довольно молодый и быстрый, умеет подключаться в атаку и зарабатывать на себе стандарты. Да и логично в Джено уехал Кришито, а обратно пусть едет уругваец. Да и 2 милионна за такого игрока небольшая и разница, так что тут цену сбивать смысла нет.

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > alexis02lion 7 августа 2018, 15:46

      Для тебя 2 млн. евро не деньги????

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > _Marqella_ 7 августа 2018, 16:03

      С учётом тех трат что были на аргентинцев в том сезоне в Питере тут 18 или 20 роли не играет. Тут тем более товар видели на ЧМ, а вот что-то от Кранавентира толку нет и по фиг что он там пылил в Мадриде, Маммана косячил, Дриусси не заработал билет в основной состав, только Паредес и Ригони в плюс пошли. Тут Семак и селекция умнее и точечная, так что если он хочет игрока то для него разница 2 миллиона не больше, то что его Уфа себе не могла позволить, то Питер вполне. Это более перспективный трансфер, чем забрать Кадара из Киева, так как в обороне в центре у Зенита проблем не так много, как на фланге атаки.

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > alexis02lion 8 августа 2018, 18:56

      Рассуждаешь как дилетант!!!зевнула ...

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      Рейтинг: +17854

      ilichkadr 7 августа 2018, 15:22

      Ага, ждет...........Красоски кому бы впарить Лаксальта.

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      Рейтинг: +400

      Мария Мария > ilichkadr 7 августа 2018, 17:26

      почему же впарить? думаю через годок другой за него совсем другие деньги будут просить...видно же что он растет

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      Рейтинг: +17854

      ilichkadr > Мария Мария 7 августа 2018, 18:23

      Дилетантское рассуждение. Что будет через годок другой никого не интересует, поскольку главный принцип любого агента продать его сейчас и как можно дороже. В России самые маленькие налоги и об этом знают все агенты.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 7 августа 2018, 15:22

      Лаксальт достаточно сильный игрок , да и Зениту после продажи Кришито очень нужен левый защитник , одного Набиуллина не хватит на весь сезон. Интересно перейдёт ли Диего в Зенит, раньше вопросов бы не стояло , для Зенита 18 или 20 миллионов разница была не существенная , а теперь даже не знаю.

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