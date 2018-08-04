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    РПЛ. Голы Классона и Мамаева принесли «Краснодару» победу над «Уралом»

    «Краснодар» вырвал победу над «Уралом» в матче второго тура РПЛ.

    На гол полузащитника екатеринбуржцев Эрика Бикфалви в дебюте встречи южане ответили точными ударами хавбеков Виктора Классона и Павла Мамаева во втором тайме.

    Россия. РПЛ. 2-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 1:2 (0:1)

    Голы: 1:0 – Бикфалви, 6; 1:1 – Классон, 48; 1:2 – Мамаев, 89.

    «Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Димитров, Бавин (Бумаль, 60), Емельянов, Бикфалви (Егорычев, 75), Эль Кабир, Ильин.

    «Краснодар»: Крицюк, Марков, Мартынович, Самбрано, Спайич, Газинский, Стоцкий (Мамаев, 67), Каборе, Перейра (Вандерсон, 73), Классон (Куэва, 80), Смолов.

    Предупреждения: Емельянов, 37; Димитров, 81 – Каборе, 26; Спайич, 53; Рамирес, 86.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2018 15:54
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 4 августа 2018, 21:32

      С победой Краснодар. Волевая победа.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 августа 2018, 17:20

      Одессыт сплавил в ФНЛ Тосно, теперь очередь за Уралом.

      0
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 4 августа 2018, 16:49

      Краснодар сегодня был немножко полегче чем с Рубином. Гигантское количество личных потерь. Чувствуется, что идет поиск игровой схемы с новыми игроками и новым тренером. Есть мнение, что оптимальную физику наберут к кубкам.
      Крыцюк показывает шикарную игру.
      То что строится новый ЦСКА, знает и говорит вся страна, то что и Краснодар занимается тем же, это их проблемы.
      Сегодняшнюю выездную победу над крепкой командой сложно переоценить. В начале сезона 3 выездных матча, очень сложно.
      Все болельщиков с победой!

      0
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      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 4 августа 2018, 16:41

      С победой Краснодар !!!

      1
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 4 августа 2018, 16:34

      Что-то у Смолова совсем не идет игра. Посидеть бы ему, пока, в запасе. Иногда посмотреть игру со стороны полезно. Думаю, что в следующей игре так и будет. Если не продадут.

      0
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF > sochi-2013 4 августа 2018, 16:52

      У Феди какая то черная полоса, как на поле так и на дороге. У всех бывает.
      Уверен, что этот игрок высокого уровня справится с этими трудностями и будет приносить пользу команде.
      А сидеть на лавке или капитанить, уверен тренерский штаб с этим то вопросом разберется без особых проблем....

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > Retiremen_VMF 4 августа 2018, 18:05

      Инфантильность у него осталась. Поругали- растерялся и потерялся, похвалят- воспрянет и заиграет. То что принимают у него за пижонство- простая неуверенность.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 августа 2018, 16:22

      а ЗМС Смолов сегодня играл?

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Garrincha58 4 августа 2018, 17:52

      В заявке был а вот на поле не заметил

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 4 августа 2018, 16:01

      Результат явно не по игре. Очень много брака в передачах и привозов у Краснодара. Мало того, что никакой игровой мысли, так и ударов в створ два раза меньше чем у Урала. И это игра с командой из второй части турнирной таблицы



      Мне еще интересно - лет 5-6 назад Галицкий распинался, что через 5-6 лет в основном составе Краснодара будет играть половина воспитанников его хваленной академии. Ну где хоть один воспитанник академии в основном составе?)))

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF > Lester84 4 августа 2018, 16:41

      1. Галицкий такой ерунды не говорил, он умнее чем вы себе его представляете. Что он говорил, поищите в интернете прежде чем себя позорить.
      2. Краснодар обновлен, начало сезона.
      3. Если возникают хоть какие нибудь сомнения, смотри на табло! Завтра все забудется, а результат останется.

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 > Retiremen_VMF 4 августа 2018, 17:39

      Ну ладно, не 5-6 лет, а 10. И все таки он говорил в 2012 году:
      http://www.interfax.ru/sport/283401

      6 лет прошло, а воз и ныне там

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