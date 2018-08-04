РПЛ. Голы Классона и Мамаева принесли «Краснодару» победу над «Уралом»

«Краснодар» вырвал победу над «Уралом» в матче второго тура РПЛ.

На гол полузащитника екатеринбуржцев Эрика Бикфалви в дебюте встречи южане ответили точными ударами хавбеков Виктора Классона и Павла Мамаева во втором тайме.

Россия. РПЛ. 2-й тур

Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 1:2 (0:1)

Голы: 1:0 – Бикфалви, 6; 1:1 – Классон, 48; 1:2 – Мамаев, 89.

«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Димитров, Бавин (Бумаль, 60), Емельянов, Бикфалви (Егорычев, 75), Эль Кабир, Ильин.

«Краснодар»: Крицюк, Марков, Мартынович, Самбрано, Спайич, Газинский, Стоцкий (Мамаев, 67), Каборе, Перейра (Вандерсон, 73), Классон (Куэва, 80), Смолов.

Предупреждения: Емельянов, 37; Димитров, 81 – Каборе, 26; Спайич, 53; Рамирес, 86.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ