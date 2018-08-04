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РПЛ. Голы Классона и Мамаева принесли «Краснодару» победу над «Уралом»

4 августа 2018, 15:54
12

«Краснодар» вырвал победу над «Уралом» в матче второго тура РПЛ.

На гол полузащитника екатеринбуржцев Эрика Бикфалви в дебюте встречи южане ответили точными ударами хавбеков Виктора Классона и Павла Мамаева во втором тайме.

Россия. РПЛ. 2-й тур

Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 1:2 (0:1)

Голы: 1:0 – Бикфалви, 6; 1:1 – Классон, 48; 1:2 – Мамаев, 89.

«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Димитров, Бавин (Бумаль, 60), Емельянов, Бикфалви (Егорычев, 75), Эль Кабир, Ильин.

«Краснодар»: Крицюк, Марков, Мартынович, Самбрано, Спайич, Газинский, Стоцкий (Мамаев, 67), Каборе, Перейра (Вандерсон, 73), Классон (Куэва, 80), Смолов.

Предупреждения: Емельянов, 37; Димитров, 81 – Каборе, 26; Спайич, 53; Рамирес, 86.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Краснодар
Комментарии (12)
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Lester84
1533387666
Результат явно не по игре. Очень много брака в передачах и привозов у Краснодара. Мало того, что никакой игровой мысли, так и ударов в створ два раза меньше чем у Урала. И это игра с командой из второй части турнирной таблицы

Мне еще интересно - лет 5-6 назад Галицкий распинался, что через 5-6 лет в основном составе Краснодара будет играть половина воспитанников его хваленной академии. Ну где хоть один воспитанник академии в основном составе?)))
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Garrincha58
1533388941
а ЗМС Смолов сегодня играл?
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sochi-2013
1533389699
Что-то у Смолова совсем не идет игра. Посидеть бы ему, пока, в запасе. Иногда посмотреть игру со стороны полезно. Думаю, что в следующей игре так и будет. Если не продадут.
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ZAITZEFF2011
1533390074
С победой Краснодар !!!
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Retiremen_VMF
1533390564
Краснодар сегодня был немножко полегче чем с Рубином. Гигантское количество личных потерь. Чувствуется, что идет поиск игровой схемы с новыми игроками и новым тренером. Есть мнение, что оптимальную физику наберут к кубкам. Крыцюк показывает шикарную игру. То что строится новый ЦСКА, знает и говорит вся страна, то что и Краснодар занимается тем же, это их проблемы. Сегодняшнюю выездную победу над крепкой командой сложно переоценить. В начале сезона 3 выездных матча, очень сложно. Все болельщиков с победой!
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prezent2017
1533392432
Одессыт сплавил в ФНЛ Тосно, теперь очередь за Уралом.
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zigbert
1533407543
С победой Краснодар. Волевая победа.
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