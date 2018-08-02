Геркус: «Хотим получить еще одного игрока атаки. Есть просто огненные варианты»

Посмотрим что из себя представляют эти "огненные" варианты.
Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что клуб работает над трансфером игрока атаки.
«Друзья, работа по усилению не закончилась. Мы очень хотим получить еще одного игрока атаки. В настоящее время есть очень хорошие и просто огненные варианты. Спортивный департамент работает круглосуточно и итоги этой работы вы уже видите. Немножечко терпения – все будет!» – написал Геркус в твиттере.
«Локомотив» этим летом пополнили Гжегож Крыховяк и Бенедикт Хеведес . Ранее стало известно, что форвард Исаак Телин может перейти в стан железнодорожников.
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— Илья Геркус (@ilgerkus) 2 августа 2018 г.