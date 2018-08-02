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    Геркус: «Хотим получить еще одного игрока атаки. Есть просто огненные варианты»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что клуб работает над трансфером игрока атаки.

    «Друзья, работа по усилению не закончилась. Мы очень хотим получить еще одного игрока атаки. В настоящее время есть очень хорошие и просто огненные варианты. Спортивный департамент работает круглосуточно и итоги этой работы вы уже видите. Немножечко терпения – все будет!» – написал Геркус в твиттере.

    «Локомотив» этим летом пополнили Гжегож Крыховяк и Бенедикт Хеведес . Ранее стало известно, что форвард Исаак Телин может перейти в стан железнодорожников.

    Источник: Twitter

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    02.08.2018 11:40
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    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 12:11

      Посмотрим что из себя представляют эти "огненные" варианты.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 августа 2018, 20:31

      Подождём, у нас не горит...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 2 августа 2018, 18:45

      а кто знает, о ком речь? вроде на рынке тишина

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Ауторитетный экспэрт мамо 2 августа 2018, 20:09

      Телин, Эмболо, Бакка и еще кто-то двое. Смолов отсеялся

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 2 августа 2018, 17:37

      Покупаете всякое дерьмо за народные деньги , плати свои и тогда покупай кого хочешь .....

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 2 августа 2018, 17:34

      Зачем в тексте новости переписывать содержимое твиттера? Это для дебилов, до которых прочитанное с первого раза не доходит?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 2 августа 2018, 13:01

      Огнен Вукоевич?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > Чермындыр 2 августа 2018, 13:29

      Короман.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 > AHTUNGBOL 2 августа 2018, 15:25

      хороший был игрочишка

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 2 августа 2018, 12:49

      Интересно будет посмотреть на эти огоньки

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +508

      triton004 2 августа 2018, 12:49

      Продадут сапсан и купят Неймара

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 2 августа 2018, 12:41

      Огненные лол

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 2 августа 2018, 12:30

      Думаю возьмут Бенарфа или Бразильца Леонардо оба свободные агенты... Могут купить Ориги у Ливера если раскошелятся, но свободные агенты и аренды это стиль нынешнего Локо

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