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    «Андерлехт» принял предложение «Локомотива» по форварду Телину

    Нападающий «Андерлехта» Исаак Телин близок к переезду в Россию, сообщает HLN.

    Бельгийский клуб получил два предложения по трансферу 26-летнего игрока. Их сделали «Локомотив» и «Ньюкасл». Теперь очередь за Телином, который должен выбрать клуб, проведя переговоры.

    Сумма трансфера форварда оценивается в 5-6 миллионов. Телин перешел в «Андерлехт» в 2017 году из «Бордо».

    В прошедшем сезоне он выступал за «Ваасланд-Беверен» на правах аренды. Он провел 33 игры, в которых забил 19 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2018 10:05
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 11:31

      Не совсем понятный интерес к нападающему.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 2 августа 2018, 14:21

      Время покажет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 2 августа 2018, 11:42

      надоели уже эти второсортные легионеры, своих парней охото видеть чаще в составе.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 2 августа 2018, 11:10

      Похоже Локо решил всех победить не качеством, так количеством.
      А вообще не плохо.Может это разнообразит болото под названием РПЛ.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 августа 2018, 11:05

      ничего себе Локо разошелся, если еще и этот трансфер случиться то будет вообще супер трансферная компания.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +229

      Dan93 > OfaZavr 2 августа 2018, 11:36

      Кампания :)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +561

      klimovich > Dan93 2 августа 2018, 13:24

      случится

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 2 августа 2018, 10:39

      главное чтобы не очередной джибби фалль...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +111

      shikari_ > absent32 2 августа 2018, 11:00

      и не Хенти.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21

      Jerry173 > absent32 2 августа 2018, 11:09

      И не Шкулетич

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > absent32 2 августа 2018, 12:12

      И не лучший в мире распасовщик Ибричич, который сейчас с Домжале пытается пройти Уфу в ЛЕ...

      4
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      ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > absent32 2 августа 2018, 16:43

      И не руополо))

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > absent32 3 августа 2018, 00:40

      Вот это я понимаю список )

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