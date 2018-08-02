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  • «Андерлехт» принял предложение «Локомотива» по форварду Телину

«Андерлехт» принял предложение «Локомотива» по форварду Телину

2 августа 2018, 10:05
14

Нападающий «Андерлехта» Исаак Телин близок к переезду в Россию, сообщает HLN.

Бельгийский клуб получил два предложения по трансферу 26-летнего игрока. Их сделали «Локомотив» и «Ньюкасл». Теперь очередь за Телином, который должен выбрать клуб, проведя переговоры.

Сумма трансфера форварда оценивается в 5-6 миллионов. Телин перешел в «Андерлехт» в 2017 году из «Бордо».

В прошедшем сезоне он выступал за «Ваасланд-Беверен» на правах аренды. Он провел 33 игры, в которых забил 19 голов.

Источник: Бомбардир.ру
Бельгия. Про-Лига Россия. Премьер-лига Трансферы Андерлехт Локомотив Телин Исаак
Комментарии (14)
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absent32
1533195581
главное чтобы не очередной джибби фалль...
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OfaZavr
1533197107
ничего себе Локо разошелся, если еще и этот трансфер случиться то будет вообще супер трансферная компания.
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Мары
1533197420
Похоже Локо решил всех победить не качеством, так количеством. А вообще не плохо.Может это разнообразит болото под названием РПЛ.
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Динияр Билялетдинов
1533199328
надоели уже эти второсортные легионеры, своих парней охото видеть чаще в составе.
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Всем привет, я тут время
1533208892
Время покажет
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zigbert
1533285083
Не совсем понятный интерес к нападающему.
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