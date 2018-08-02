«Андерлехт» принял предложение «Локомотива» по форварду Телину

Нападающий «Андерлехта» Исаак Телин близок к переезду в Россию, сообщает HLN.

Бельгийский клуб получил два предложения по трансферу 26-летнего игрока. Их сделали «Локомотив» и «Ньюкасл». Теперь очередь за Телином, который должен выбрать клуб, проведя переговоры.

Сумма трансфера форварда оценивается в 5-6 миллионов. Телин перешел в «Андерлехт» в 2017 году из «Бордо».

В прошедшем сезоне он выступал за «Ваасланд-Беверен» на правах аренды. Он провел 33 игры, в которых забил 19 голов.