Могилевец: «Рубин» в игре с «Краснодаром» действовал на морально-волевых»

Полузащитник «Рубина» Павел Могилевец прокомментировал победу в первом туре РПЛ над «Краснодаром» (2:1). Казанцы не обыгрывали южан пять лет.

«В первом тайме очень хорошо играли, прессинговали. Не давали сопернику выйти в атаку. Пропустили непонятный гол, но хорошо, что забили второй. На перерыв ушли с преимуществом.

Второй тайм уже был тяжелее, потому что все устали. Действовали на морально-волевых. Спасибо всем ребятам за игру», – сказал футболист.

Следующий соперник «Рубина» – «Динамо».

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